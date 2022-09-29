美情報預警北溪天然氣管遇襲 歐盟稱強硬回應 加強保衛能源安全

美國國務卿布林肯、丹麥首相弗雷德里克森和德國經濟部長哈貝克均指事件是攻擊，烏克蘭更直指是「由俄羅斯策劃的恐怖襲擊和對歐盟的侵略行為」。克里姆林宮發言人佩斯科夫指質疑俄羅斯是幕後黑手的指控「愚蠢和荒謬」，外交部更指美國總統拜登曾說過如果俄軍侵烏，北溪線就會「完蛋」，拜登反要出來解釋一下。俄羅斯外交部周三表示，該國有意就北溪漏氣事故申請召開聯合國安理會會議。

歐盟委員會主席馮德萊恩指漏氣是由「襲擊」造成，強調蓄意擾亂歐洲能源設施「不可接受」，強調這「將可能招致最強硬回應」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利發聲明表示，歐盟將支持全面清晰調查事件，並進一步加強區內能源安全抗壓性。

現時成為歐洲最大天然氣供應國的挪威，周二宣布加強石油和天然氣基建保安，包括陸上輸送站和大陸架上的鑽探平台。路透社訪問挪威皇家海軍學院高級講師斯特倫文（Tor Ivar Stroemmen）稱，挪威政府要知道挪威出口的能源或天然氣，已成為目前歐洲最重要的戰略目標，如果連它們也中斷，歐洲將面臨全面能源危機。挪威首相周三表示將在國內油氣設施附近部署軍隊。

兩周後始可視察 搶修不及恐報廢

法新社周三引述北溪天然氣管道營運商發言人稱，「同一天內3處管道同時出現問題的事故並不常見」。丹麥當局昨表示，要一至兩星期後待現場情况平靜，才有望下水視察損毀情况和了解事件成因。德國《每日鏡報》引述政府官員稱，如果輸氣管不盡快維修，海水會浸滿管道導致鏽蝕，令管道永久報廢。

瑞典及丹麥地震部門所蒐集的數據顯示，漏氣相信由水底爆炸所造成，兩次爆炸分別在香港時間周一早上8時03分和周二凌晨1時03分，威力分別為黎克特制2.3級和2.1級。烏普薩拉大學瑞典國家地震活動網絡總監倫德（Bjorn Lund）指出，數據顯示爆炸在水中發生，而非來自海牀的岩層，因此並非地震。他表示，爆炸威力相等於至少100公斤炸藥，指自然現象無法在24小時內構成該獨特的「地質活動」現象。

疑施襲者預佈水雷遙控引爆

德國《明鏡》周刊周二引述匿名消息，CIA今年夏季曾警告德國政府，指波羅的海的天然氣管道可能會受襲，柏林亦評估北溪1號線和北溪2號線會成目標；德國政府發言人拒回應傳聞。挪威石油能源安全機構周一警告，數間石油及天然氣公司近期曾投訴有不明無人機駛近其近岸設施。《金融時報》報道，今年6月一艘俄羅斯軍艦曾入侵近今次事發博恩霍爾姆島（Bornholm）的丹麥領海。

由於事發海域屬水深約100米的淺水區，西方軍事專家普遍排除是潛艇所為。《衛報》引述英國軍事消息估算，偽裝成商船的船舶或在數天至數周前預先佈下水雷，並在事發時遙控引爆。

專研潛艇戰的美國海軍研究所新聞作家薩頓（H.I. Sutton）在Twitter表示，施襲者可用蛙人或水底無人機在淺水作業。

（衛報/霍士新聞/彭博社/路透社）