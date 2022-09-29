阿茲海默新藥實驗 證有效減腦退化

【明報專訊】日本衛采製藥和美國合作伙伴百健周二（27日）宣布，他們研發的一款阿茲海默症治療藥物在大規模臨牀測試中，能顯著減緩這種疾病惡化的情况，是全球第一款在最後階段臨牀測試中明顯抑制阿茲海默症惡化的藥物，被視為對全球患有此症5000萬人的福音。藥廠表示，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）、歐盟和日本提出正式審批申請。受到消息刺激，衛采製藥昨日在東京交易所股價漲停板，百健則暫停交易。
衛采製藥（Eisai）和百健（Biogen）公布新藥Lecanemab的第三期臨牀測試結果。第三期臨牀測試是藥物研發期間的最後一次大規模測試，是當局作出藥物上市審批的最主要評審指標。今次藥廠邀請1800名早期阿茲海默症患者做研究，請他們每兩周服用Lecanemab一次。結果發現，與服用安慰劑對照組相比，Lecanemab在18個月內使患者認知和運作退化速度減緩達27％，達到目標水平。
大部分個案沒嚴重副作用
專家視這為一個重要里程碑。業界一直嘗試尋找方法阻延阿茲海默症導致的腦退化，近30年來將希望集中在處理患者大腦中黏合的澱粉蛋白細胞，但未有長足發展。美國梅約診所阿茲海默症研究中心（Mayo Clinic Alzheimer's Disease Research Center）主任彼得森（Ronald Petersen）說，今次結果證明去除患者大腦中β類澱粉蛋白（amyloid beta）可減緩腦退化速度，顯示業界努力方向正確。
在研究中，大部分個案都沒有嚴重副作用，但有12.5%出現腦水腫，較安慰劑對照組的1.7%高，但有徵狀的個案只有2.8%；輕微腦出血比例為17%，較對照組的8.7%高。彼得森表示，這些副作用相比起之前的阿茲海默症藥物少得多，「絕對是可接受範圍」。
衛采製藥之前已循「加速審批」渠道向美國FDA提出推出新藥的審批，預計明年1月初有結果，公司稱會將周二公布的結果提交FDA作「傳統審批」申請。衛采製藥亦表示，將在本財政年度內把新數據提交歐盟和日本當局作銷售申請。今次研究結果仍未經同行審閱，公司表示會在11月一個阿茲海默症會議上交代詳細結果，之後會將結果發表在有同行評審的醫學期刊。
（路透社/金融時報/華爾街日報）
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