阿茲海默新藥實驗 證有效減腦退化

衛采製藥（Eisai）和百健（Biogen）公布新藥Lecanemab的第三期臨牀測試結果。第三期臨牀測試是藥物研發期間的最後一次大規模測試，是當局作出藥物上市審批的最主要評審指標。今次藥廠邀請1800名早期阿茲海默症患者做研究，請他們每兩周服用Lecanemab一次。結果發現，與服用安慰劑對照組相比，Lecanemab在18個月內使患者認知和運作退化速度減緩達27％，達到目標水平。

大部分個案沒嚴重副作用

專家視這為一個重要里程碑。業界一直嘗試尋找方法阻延阿茲海默症導致的腦退化，近30年來將希望集中在處理患者大腦中黏合的澱粉蛋白細胞，但未有長足發展。美國梅約診所阿茲海默症研究中心（Mayo Clinic Alzheimer's Disease Research Center）主任彼得森（Ronald Petersen）說，今次結果證明去除患者大腦中β類澱粉蛋白（amyloid beta）可減緩腦退化速度，顯示業界努力方向正確。

在研究中，大部分個案都沒有嚴重副作用，但有12.5%出現腦水腫，較安慰劑對照組的1.7%高，但有徵狀的個案只有2.8%；輕微腦出血比例為17%，較對照組的8.7%高。彼得森表示，這些副作用相比起之前的阿茲海默症藥物少得多，「絕對是可接受範圍」。

衛采製藥之前已循「加速審批」渠道向美國FDA提出推出新藥的審批，預計明年1月初有結果，公司稱會將周二公布的結果提交FDA作「傳統審批」申請。衛采製藥亦表示，將在本財政年度內把新數據提交歐盟和日本當局作銷售申請。今次研究結果仍未經同行審閱，公司表示會在11月一個阿茲海默症會議上交代詳細結果，之後會將結果發表在有同行評審的醫學期刊。

（路透社/金融時報/華爾街日報）