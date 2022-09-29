俄稱用核北約不敢介入 美籲公民離俄

美稱現階段不需調整核武態勢

梅德韋傑夫周二在Telegram表示，俄羅斯會不惜一切阻止核武出現在敵對鄰國，例如烏克蘭，並稱若俄羅斯所受的威脅超過了危險極限，會作出回應，強調「絕非虛張聲勢」。他說若俄對烏使用核武，相信北約不會直接介入，因美國和歐洲的「煽動者」不想死於核災。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，會認真看待俄羅斯的核威脅，但現階段沒有看到導致美國需調整核武態勢的情况。正訪問華盛頓的波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）周二接受美國國家廣播公司（NBC）節目訪問，稱若俄動用核武，北約應以非核方式回應，「就我們所知，普京威脅在烏克蘭領土使用核武，而非攻擊北約，這意味北約應以常規方式回應，但必須是毁滅性的回應，我想這是北約現正向俄羅斯發出的明確信息」。

美國政治新聞網站Politico周二引述5名現任及前任美國官員報道，美國及盟友的情報機構加緊監察俄軍一舉一動及通信，以偵測任可能顯示普京下令向烏使用核武的迹象。美國官員稱，最近的工作包括與盟友分享更多情報，並依靠商業衛星分析俄羅斯部隊可能取得核命令的位置。過去一周，航班追蹤雷達網站顯示，多架美軍RC-135偵察機在俄羅斯的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）上空盤旋蒐集數據。過去幾年，俄羅斯已升級在加里寧格勒的核武儲存地點。不過，俄羅斯大部分軍機及火箭發射器都可發射小型核武，這意味除非普京或其指揮官想提前讓外界知道將使用核武，否則美國可能永遠不知俄軍何時將常規彈藥換成核彈。

（Businessinsider/衛報/Politico）

（俄軍侵烏）