4區公投一面倒撐入俄 烏斥鬧劇 美歐譴責「假公投」施新制裁 華府再軍援烏86億

佔烏克蘭15%領土的4個佔區，包括東部盧甘斯克州與頓涅茨克州親俄分離分子控制地區，以及南部赫爾松州和扎波羅熱州俄軍佔領區，上周五起一連5天展開入俄公投。當地官員周二公布點票結果，指4區入俄支持率分別為：盧甘斯克98.42%、頓涅茨克99.23%、扎波羅熱93.11%、赫爾松87.05%。

普京稱公投「拯救」人民免受迫害

俄羅斯前總統、聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫隨即在Telegram發文說：「公投結果很清楚，歡迎回家，回到俄羅斯！」普京同日較早前表示，莫斯科希望「拯救」所有公投地區的人民。他已表明，俄羅斯將動用一切手段捍衛自身領土，被指是暗示併吞4區後，莫斯科可能部署核武阻止烏軍嘗試收復國土。俄羅斯傳媒報道，國家杜馬（國會下議院）周三會批准將4區併入俄羅斯的法案，再由上議院通過。普京預計周五正式宣布這些地區成為俄羅斯一部分。

澤連斯基周二晚批評在佔領區的鬧劇不可能被稱為公投，並稱俄想藉吞併徵召佔領區的男性加入俄軍，要他們與祖國打仗。他表明，與普京再無談判餘地。

歐盟擴禁進口俄產品 收緊出口技術

歐盟委員會主席馮德萊恩周三公布新一輪對俄制裁，內容包括擴大禁止進口俄羅斯產品範圍，以及進一步收緊對俄出口關鍵技術，預料將令莫斯科減少價值70億歐元（約528億港元）收益。馮德萊恩指制裁「旨在使克宮為進一步升級局勢付上代價」。

美國國務卿布林肯稱，永不會承認俄羅斯吞併烏克蘭領土，警告會讓莫斯科為其吞併行動「迅速付出沉重代價」，而華盛頓不會阻止烏克蘭使用美國供應的武器打擊舉行公投的地方。路透社周三引述美國官員報道，若俄吞併烏領土，美國準備對俄實施新一輪制裁，並很快公布再對烏提供11億美元軍援計劃。消息人士透露，美國提供的新一輪武器包括「高機動性火箭炮系統」（HIMARS，簡稱海馬斯）及各類型反無人機系統和雷達系統等。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國將向聯合國安理會提出決議，促請成員國不要承認公投結果及要求俄軍撤出烏克蘭。惟身為安理會常任理事國的俄羅斯勢必否決這決議，美國會將有關問題提交聯合國大會。

周二到訪基輔與澤連斯基見面的法國外長科隆納（Catherine Colonna）亦批評這是假公投，稱將引發西方進一步制裁。聯合國政治事務部副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，4區公投在烏克蘭法律和憲法框架之外實行，不能被稱為真正的民意表達，重申聯合國維護烏克蘭主權及其國際公認邊界內的領土完整。

（路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）