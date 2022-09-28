地方召老弱傷殘 克宮認動員令出錯將修正

普京發出動員令後，國防部長紹伊古表示，未來幾個月會陸續動員30萬具軍事經驗及特別技能的預備役軍人，聲稱只佔2500萬預備役中的1%。動員令僅指適用於特定年齡者，且殘疾人士、學生不會被動員。

獨立報章：26萬男性出走避役

不過，傳媒陸續報道有年老傷殘者被動員入伍，多個地區的州長已承認未符合國防部標準動員。佩斯科夫周一承認部分個案違反動員令規定，強調所有錯誤會被修正，「州長們正致力糾正這情况」。動員令引發全國多處動員中心遭縱火及襲擊，在西伯利亞城市烏斯季伊利姆斯克（Ust-Ilimsk），20多歲男子齊寧（Ruslan Zinin）周一闖入動員辦公室向一名軍官開槍，導致對方重傷。其母表示，兒子得悉沒有從軍經驗的好朋友收到動員傳票後很憤怒，「他們說局部動員，但結果帶走所有人」。

自動員令頒布以來，不少俄羅斯年輕男性試圖離國，衛星影象顯示，俄羅斯與鄰國格魯吉亞邊境出現長長車龍。獨立報章《新報》引述俄羅斯安全部門消息稱，自上周三起，估計已有26.1萬名男性出境。對於獨立網媒Meduza引述官員報道俄當局計劃禁止男性離開，佩斯科夫周一表示，不知道任何關於關閉邊境及實施戒嚴的決定。

入俄公投昨結束 快公布結果

此外，烏克蘭東部盧甘斯克州與頓涅茨克州親俄分離地區，以及南部赫爾松州和扎波羅熱州俄軍佔領區域一連5天的入俄公投昨日結束，預計很快公布結果，英國國防部稱，普京可能在本周五國會講話中，宣布這4區加入俄羅斯聯邦。屆時烏軍倘繼續攻擊，俄軍就有動用核武的口實。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，協助入俄公投的烏克蘭人將面對叛國罪及最少監禁5年，被迫投票的民眾則不會受到懲罰。烏克蘭周一譴責有報道指烏戰俘被迫在公投中投票，也有來自被佔領地區的影片顯示，有俄兵護送民眾前往投票。基輔政府及西方已批評這是假公投，不會承認結果。

（BBC/路透社/紐約時報）

（俄軍侵烏）