北溪天然氣管連環漏氣 疑遭破壞 北歐設禁航禁飛區 俄稱關注促徹查

出事天然氣管道分別是北溪1號線（Nord Stream 1）和北溪2號線（Nord Stream 2），同樣從俄羅斯經波羅的海海底連至德國，被視為俄羅斯輸氣到歐洲的命脈。北溪1號線運作多時，而2021年底竣工的北溪2號線，德國在俄國2月入侵烏克蘭前夕就下令擱置不得啟用。

管道營運商周一發表聲明，稱北溪2號線「徹夜出現壓力下降情况到今天（即周一）」，管道內的壓力從105巴（bar，壓力單位）大跌到只剩7巴。北溪2號線發言人利塞克同日表示，雖然管道從未啟用，但已注有天然氣來為運轉做準備，氣壓下降顯示海底管道「有發生漏氣的相對可能」。

丹麥政府隨後通報，他們在北溪2號線途經的波羅的海地區發現「危險性」天然氣外泄。法新社與德國之聲報道，丹麥當局在發給來往船舶的通報提到，外泄發生於丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）東南方，「對海上交通來說有危險」，禁止船舶在通報位置半徑5海里（約8公里）內及飛機在上空1000米範圍內航行。

破壞程度前所未見 有爆炸迹象

到了昨天，瑞典海事局再指在北溪1號線也發現兩處泄漏，分別位於瑞典經濟區和丹麥經濟區，後者位於博恩霍爾姆島東北，這兩處位置十分接近，暫時未知泄漏原因。發言人表示，正加緊監察確保沒有船舶駛近。營運商周二形容，輸氣管被破壞的程度「前所未見」。有瑞典地震學家表示，在北溪管道附近錄得爆炸迹象。丹麥能源局發表聲明，指天然氣管泄漏情况極為罕有。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周二稱，當局極度關注事件，形容情况前所未見必須徹查，又指問題影響整個歐洲能源安全。當被問及輸氣管是否有可能是被蓄意破壞時，他說「沒排除任何可能」。歐盟委員會發言人表示，揣測事故原因言之尚早。不過，丹麥首相弗雷德里克森稱難以想像北溪天然氣管道連環泄漏只是巧合。德國《每日鏡報》報道稱「北溪管道可能是被蓄意襲擊受破壞，並導致泄漏」。報道引述政府和相關當局消息人士稱，「一切都顯示不是巧合」，「難以想像這非針對性的襲擊」。

俄羅斯能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」近月逐步減少北溪1號線的輸氣量，到8月底完全斷供，理由是西方制裁俄國，導致管道的維修延遲；德國則指是俄國在烏戰的緊張局勢中以能源做為武器。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）