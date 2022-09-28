Fb母公司稱瓦解中國外宣網絡

Meta在報告表示，該影響戰網絡在旗下社交平台fb和Instagram以至競爭對手Twitter供養假帳戶，儘管其規模很小，並未吸引許多追隨者，仍有一定重要性，因為這證明中方宣傳攻勢要比以往更直接干涉美國內政。

Meta全球威脅情報主管尼莫（Ben Nimmo）稱，以往被瓦解的中方網絡都在其他國家談論美國以「美國壞、中國好」為主要信息，有別於這次發現的是「對美國人談美國」，圍繞美國人有分歧的議題如墮胎權和槍械權。

國會山莊騷亂男子曾收白宮來電

另外，美國有線新聞網絡（CNN）周一引述其取得的紀錄報道，在去年1月6日發生的國會山莊騷亂期間，被證實闖入國會大樓的26歲男子倫尼克（Anton Lunyk），當天下午4時34分（美國東岸時間）收到來自白宮固網電話的來電，時間上略遲於總統特朗普下午4時17分在社交平台發表錄影演說，呼籲騷亂參與者「回家」。最終兩邊的通話時間只有9秒。

這是迄今特朗普政府與騷亂參與者有關連的最確鑿證據，但CNN承認仍不清楚白宮與騷亂參與者的聯繫，也不知道是否打錯電話或有否留下聲音信息到留言信箱。

（路透社/CNN）