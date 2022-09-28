安倍晉三國葬示威聲中舉行 東京武道館外萬人排隊獻花 與反對者打對台

安倍7月8日在奈良市街頭為黨友拉票助選時，遭槍手刺殺身亡，終年67歲。岸田內閣7月22日通過為安倍舉辦國葬。捧着安倍骨灰罈的遺孀安倍昭惠，昨午乘專車從東京寓所出發，途中先經過安倍生前跟各國領袖舉行會談的迎賓館赤坂離宮，然後經過防衛省，最後約2時抵達武道館。

遺孀捧骨灰 自衛隊鳴炮19響

岸田在武道館外迎接，並帶領安倍昭惠等人步入會場，此時自衛隊開始鳴炮19響弔唁。安倍骨灰罈放在堆滿白色菊花的壇上，上方掛着他的巨幅遺像。

國葬儀式以演奏國歌及全場默哀開始，並播放安倍生前的影片，回顧他從2006年首度擔任首相以來，在政壇發表過的重要講話及政績。接着由葬禮委員長岸田文雄代表政府宣讀追悼辭，讚揚安倍是有勇氣的人，列舉其多項政績包括加強日本的外交關係。多名政客包括前首相菅義偉以友人代表致辭後，大會邀請各國政要在壇上獻花作最後告別。

獻花致敬人數超政府預測

安倍是日本戰後第二名前首相獲舉行國葬，對上一次是1967年去世的前首相吉田茂。民眾對為安倍辦國葬反應兩極，政府原訂昨早10時開放設置在國葬場外九段坂公園的獻花台，讓民眾獻花致哀，未料排隊人數眾多，當局需提前半小時開放，短短數小時已有約一萬人到來。46歲的高森廣司帶同9歲兒子從北海道遠道而來獻花，「我想多謝他，他為日本做了很多事」，他說特意來東京悼念安倍，也是因為有許多人反對國葬。

撐反國葬兩陣對峙 場面緊張

在日本武道館附近的公園，昨天有數百民眾集會要求取消國葬，示威者批評岸田強行舉行國葬，造成民眾分裂，21歲大學生池田慶吾質疑安倍的功績未有定案，國葬亦未在國會充分討論就舉行。他們集會後，在武道館周邊遊行，其間支持國葬的人向遊行隊伍高喊「回去」，場面一度緊張。

在距武道館不太遠的國會外，也有千計民眾示威反對國葬，許多人不滿國葬花費逾16億日圓（約8700萬港元）。25歲的藤原伊織不滿政府未諮詢民眾舉行國葬。另一年輕示威者說：「當上周有日本民眾遭颱風吹襲影響，他們卻花那麼多錢及邀請眾多賓客，我不能待在家裏。」

今次出席國葬的4300人中，包括210個國家和地區以及國際機構的代表共約700人，中國大陸派出全國政協副主席萬鋼參加；台灣則由駐日代表謝長廷、台日關係協會會長蘇嘉全和前立法院長王金平組成代表團參與。岸田在周一至周三與近40名外國政要會談，展現「弔唁外交」（見另稿），但效果成疑。

（法新社/路透社/共同社/BBC）