俄校園槍擊15死24傷 槍手自殺

槍手穿納粹T恤行兇 普京斥「恐襲」

發生槍擊案的學校位於莫斯科東部約970公里的伊熱夫斯克市，全校約1000名學生，就讀1至11年級。專處理重大罪案的俄羅斯聯邦調查委員會表示，槍手身穿印有納粹標誌的黑色T恤，並戴上蒙面頭罩，事件中有13人死亡，分別為6名成人（包括兩名教師和兩名保安人員）及7名學童，另有7名成人和14名兒童受傷。調查人員其後上調數字，公布事件中有15死24傷。

塔斯社引述調查人員稱，施襲者持兩支手槍和大量彈藥。調查委員會說槍手卡贊采夫（Artem Kazantsev）年約30多歲，是事發學校畢業生，當局現調查他與新納粹分子的關係。調查委員會發布影片，其後自殺的卡贊采夫屍體躺在課室內。另有影片顯示，課室地上有血漬，窗戶有子彈孔，學生們蹲在桌子下。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨稱，普京為死者深表哀悼，並譴責這宗「不人道的恐怖襲擊」，稱槍手顯然屬於新法西斯主義組織。

俄羅斯近年曾發生多宗校園槍擊案，2021年5月，一名年輕槍手在中部喀山市射殺7名學童及兩名成人；今年4月，中部烏里揚諾夫斯克地區一名持械男子闖入一間幼稚園，殺死兩名兒童及一名教師後自盡。

（路透社/法新社/BBC）