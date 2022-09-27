卓慧思促汲烏戰教訓 保台灣自衛

美國總統拜登在9月18日播出的《60分鐘時事雜誌》訪問中稱，若台灣遭受前所未見的攻擊，美國會出兵協防台灣。在本周日播放的CNN節目《國情咨文》中，卓慧思的回應不像拜登般直接，但稱英國決心與盟友合作，確保台灣有能力自衛。她說，政府正與七國集團（G7）盟友如美國、日本和加拿大等合作減少對北京的戰略依賴，確保G7對中國大陸的軍事威脅作「共同回應」。卓慧思又稱，西方要從俄烏戰爭汲取教訓，指自由世界沒及早採取足夠行動反擊俄羅斯侵略。

烏克蘭最近重奪多個地區控制權，總統澤連斯基周日在錄影演說表示部隊在前線多個地點與俄軍戰鬥，並在多個方向取得正面成果。

稱涉間諜工作 俄逐日本駐海參崴領事

俄外交部周一宣布，在東部城市海參崴（符拉迪沃斯托克）以執行涉及間諜工作為由，扣留一名日本外交官並將他列為「不受歡迎人物」，下令他48小時內離境。被扣留者據報為日本駐海參崴總領事館領事Motoki Tatsunori，俄情報機構聯邦安全局（FSB）公布他承認違反俄法律的錄影片段，指他被當場「斷正」收取涉密文件，後者跟俄方與另一亞太國家的合作有關。

（CNN/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）