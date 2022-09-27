意政壇法西斯未絕迹 德納粹受遏命運迥異

意大利歷史學家菲利皮（Francesco Filippi）指出，去到二戰末期，意大利法西斯黨自行變天，於1943年7月推翻領袖墨索里尼，此後意大利分裂成3部分——北方由納粹德軍佔領，成立以墨索里尼為首的傀儡政權，但遭反法西斯勢力激烈對抗；南部西西里島由同盟國控制，其餘國土由配合同盟國的前法西斯黨人組成的政府管治。因政治結構已存在反法西斯勢力，故盟軍在二戰結束時能夠直接把國家主權交還意大利人，對比之下，納粹德國是由同盟國擊敗，後者佔領控制戰後德國及着手「去納粹化」。

另一因素是當年意大利境內有西方勢力最龐大的共產黨，促使美英須保留反共的法西斯勢力，協助遏制「紅色威脅」坐大，故法西斯黨人所受清洗有限，大多數人仍居關鍵位置，延至今天。

其中新法西斯保守主義政黨意大利社會運動（MSI）在1946年創立，到1960年代躍升第四大政黨，但被左翼力量排擠於政壇邊緣，直至1990年代才獲拉攏與意大利力量黨和北方聯盟共組聯合政府。

意二戰後厲行分權 法西斯專政難再現

意大利憲法其實有列明「法西斯主義是罪行」，可是禁止組建法西斯黨的反法西斯法律存有詮釋空間，向法西斯致敬可獲解釋為「紀念行為」。國會曾擬加強立法取締法西斯圖像，卻因右翼政黨指為損害言論自由，表決無法通過。不過意大利戰後針對法西斯專政，厲行分權，使國家建制由總統、憲法法院、國會參眾兩院、中央金融機構和財政部聯手組構，以防管治者集權而變得危險激進。

（半島電視台/金融時報）