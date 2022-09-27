意政壇法西斯未絕迹 德納粹受遏命運迥異

【明報專訊】法西斯主義與納粹主義俱主張一黨專政和以軍事手段對外擴張，爭取民族光榮。不過法西斯在意大利從未像德國納粹那樣隨第二次世界大戰結束而受遏制，反之，抱擁法西斯的政黨（這次大選大勝的意大利兄弟黨被視為新法西斯主義政黨）一直能夠堂堂正正地在政壇和社會活動，關鍵在於兩者的二戰敗落方式。
意大利歷史學家菲利皮（Francesco Filippi）指出，去到二戰末期，意大利法西斯黨自行變天，於1943年7月推翻領袖墨索里尼，此後意大利分裂成3部分——北方由納粹德軍佔領，成立以墨索里尼為首的傀儡政權，但遭反法西斯勢力激烈對抗；南部西西里島由同盟國控制，其餘國土由配合同盟國的前法西斯黨人組成的政府管治。因政治結構已存在反法西斯勢力，故盟軍在二戰結束時能夠直接把國家主權交還意大利人，對比之下，納粹德國是由同盟國擊敗，後者佔領控制戰後德國及着手「去納粹化」。
另一因素是當年意大利境內有西方勢力最龐大的共產黨，促使美英須保留反共的法西斯勢力，協助遏制「紅色威脅」坐大，故法西斯黨人所受清洗有限，大多數人仍居關鍵位置，延至今天。
其中新法西斯保守主義政黨意大利社會運動（MSI）在1946年創立，到1960年代躍升第四大政黨，但被左翼力量排擠於政壇邊緣，直至1990年代才獲拉攏與意大利力量黨和北方聯盟共組聯合政府。
意二戰後厲行分權 法西斯專政難再現
意大利憲法其實有列明「法西斯主義是罪行」，可是禁止組建法西斯黨的反法西斯法律存有詮釋空間，向法西斯致敬可獲解釋為「紀念行為」。國會曾擬加強立法取締法西斯圖像，卻因右翼政黨指為損害言論自由，表決無法通過。不過意大利戰後針對法西斯專政，厲行分權，使國家建制由總統、憲法法院、國會參眾兩院、中央金融機構和財政部聯手組構，以防管治者集權而變得危險激進。