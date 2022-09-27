意總理大熱表態反華 北京促堅持務實政策

【明報專訊】有望成為意國首名女總理的意大利兄弟黨黨魁梅洛尼日前表明，若能夠領導新一屆政府，將加強與台灣關係，並且無意繼續與北京合作的「一帶一路」計劃。中國駐意大利大使館上周五（23日）曾發聲明，指摘藉台灣問題說事、鼓譟對華強硬，對此表達強烈不滿和堅決反對。中國外交部發言人汪文斌昨天表示，中意是全面戰略伙伴，兩國關係健康穩定發展符合雙方的利益，希望意大利新政府繼續堅持積極務實的對華政策。
梅洛尼在台灣中央社上周五發布的書面專訪中表示，意大利兄弟黨為首的聯盟若果執政，台灣將是意國重要關切議題，她將與台灣推動更密切的新合作，包括文化交流、觀光、公共衛生危機預防及半導體產業等。梅洛尼又表示，台灣是意大利與歐盟的戰略貿易伙伴，台海若發生軍事衝突，將對歐洲造成直接影響，歐盟應運用一切政治與外交手段，盡力施壓避免台海發生衝突。
意大利是唯一參與中國「一帶一路」倡議的七國集團（G7）國家，兩國政府簽署的「一帶一路」備忘錄到2024年滿5年。梅洛尼被問及若果當選，會否同意備忘錄有效期延續時，她稱：「若明早須簽署備忘錄更新，我幾乎看不到適合的政治條件。」梅洛尼在路透社8月25日刊登的專訪中亦表示不期望繼續計劃，稱她沒政治意願支持中國在意大利或歐洲擴張。她亦曾表示，簽署備忘錄是「由親中政黨五星運動所鑄下的巨大錯誤」。梅洛尼2008年出任貝盧斯科尼政府的青年事務部長時，亦曾批評中國對西藏的政策，並呼籲意大利運動員杯葛當年的北京奧運開幕禮。
（路透社/中央社）
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