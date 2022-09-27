意右翼聯盟勝選 「外憂內患」恐損穩定 經濟、外交難題待解 內部不和礙組閣

45歲女黨魁有望任總理：團結人民

在已點算逾97%選票中，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的意大利兄弟黨獲逾26%選票，遠高於上一屆2018年選舉的4%，其兩個主要盟友表現並不理想，由前副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的聯盟黨（Lega）得票率僅9%，較4年前的逾17%大減，前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）領導的意大利力量黨（FI）得票也只有約8%，不及上屆。意大利廣播電視公司（RAI）票站調查顯示，右翼聯盟可在眾議院400議席中取227至257席，在200參議院議席中取111至131席。民主黨為首的中左翼聯盟取得約26%選票，民粹主義政黨五星運動得票約15%。

梅洛尼昨發表勝利演說，稱選舉結果顯示選民已明確授權其政黨組建下屆政府，「對意大利兄弟黨來說，這是自豪之夜，但這只是起點而非終點。若我們要治理這個國家，我們將為所有意大利人效力，目標是團結人民，而非造成分化」。

貝盧斯科尼時代財長或回任舊職

待正式結果出爐，按程序總統馬塔雷拉將授權梅洛尼籌組政府。梅洛尼料最快可在10月底上台，屆時要面對能源危機及高通脹等重大挑戰，惟其政黨從政經驗不足，要在黨內找到合適人選入閣並不容易，包括須決定由誰來執掌重要的財政部。在競選初期，梅洛尼曾提及由前財長特雷蒙蒂（Giulio Tremonti）回任舊職，他在前總理貝盧斯科尼的政府四度擔任財長，但在最後一個任期時將國家帶到財政崩潰邊緣。

另一可能威脅新政府穩定的因素是右翼聯盟的內部分歧。在梅洛尼崛起下，一直覬覦總理職位的前副總理薩爾維尼支持度大降，去年10月兄弟黨在北部地方選舉成功奪去聯盟黨票源，當時有外泄秘密錄音顯示薩爾維尼大罵梅洛尼「極討厭」。雖然兩黨在一些政策觀點相同，但就烏戰制裁俄羅斯則相左，梅洛尼撐制裁，薩爾維尼則批評制裁損害意國經濟。貝盧斯科尼亦被指不太支持曾在其政府擔任青年事務部長的梅洛尼任總理，亦不太支持歐盟強硬抗俄。

兄弟黨疑歐盟友親俄 衝擊歐盟影響烏戰

意大利既是歐盟第三大經濟體，又是北約成員國，未來政治走向受到歐洲關注，梅洛尼雖淡化兄弟黨的法西斯主義背景，且支持援烏，但其疑歐、支持匈牙利或波蘭極右政府的立場，以及薩爾維尼和貝盧斯科尼與俄羅斯關係密切，均惹來衝擊歐盟凝聚力的憂慮。

匈牙利總理歐爾班的政治顧問鮑拉日周日率先祝賀梅洛尼勝選，「在這困難時期，我們比以往任何時候都更需要擁有共同願景和應對歐洲挑戰的朋友」。德國政府則稱期望意國續成「對歐洲非常友好的國家」。羅馬第一大學政治系教授迪萊蒂稱，梅洛尼執政初期料不會「生事」，因她想確保意大利取得歐盟1915億歐元（約1.4萬億港元）疫後復蘇計劃的資金。

（衛報/路透社/BBC）