NASA試撞小行星救地球 太空船「自殺式」任務 令目標減速變軌

「迪迪莫斯」（Didymos）雙小行星系統距離地球1100萬公里，由直徑約780米的「迪迪莫斯」與直徑約170米的伴星（或稱衛星）「迪莫弗斯」（Dimorphos）組成，後者亦屬小行星。

高速撞向170米小行星伴星

NASA去年11月23日利用美國太空科技公司SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭把DART送上太空，而太空船將在美東時間周一晚7時14分（本港時間周二早上7時14分）以時速約2.4萬公里，撞擊「迪莫弗斯」，希望改變它的速度和運行軌道。科學家預計這次撞擊僅會改變「迪莫弗斯」繞行速度1%，及微幅改變軌道周期（圖）。

NASA當天會直播由DART配備的攝影機所拍攝撞擊前最後一刻的影像，太空船本月11日亦已放出所搭載的微型衛星LICIACube，將遠距離拍攝撞擊過程，把影像傳送回地球。

DART的尺寸只有一台洗衣機般大小，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，最多只會被撞出一個坑。美國約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的DART協調負責人沙博（Nancy Chabot）稱這就像一個像高爾夫球車的物件撞向一個運動場般大小的物件。

微型衛星拍攝 直播過程

不過NASA認為這已經足夠，因為隨時間推移，相關小行星軌迹的微小變化會成倍地擴大，足以確保這些具威脅的小行星最終都能安全地掠過地球。

（時代/Space/彭博社/中央社）