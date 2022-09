日本內望：中日關係浮現俄國因素 ／文：張望

日本安全政策的轉折點,經常和外部世界的重大事件和安全衝擊有關:1991年的波斯灣戰爭,日本被美國指摘「只出錢不出人」,只會「搭便車」,導致日本領袖開始思考讓自衛隊走出國門貢獻國際社會;2001年的反恐戰爭和2003年伊拉克戰爭,日本為了避免再一次被華盛頓批評而主動派兵支持美軍,在非前線地區從事後勤支援。同樣,2022年爆發的俄烏戰爭,令日本社會突然意識到:通過軍事實力改變國境線的做法在21世紀復活,世界重回現實主義叢林邏輯,於是開始認真思考加強自身並不強大的軍力(日本沒有核武,也沒有中程導彈,而中俄朝3國都有),其背後的情緒是:不安、恐懼和害怕。

時間回到今年5月24日,即美國總統拜登正在東京訪問之際,6架中俄轟炸機在日本海執行戰略巡航任務,震動日本全國。對此,時任防衛大臣岸信夫措辭強硬,稱此次行動是對當時美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」(QUAD)峰會主辦國的示威,難以坐視。在日語的語境中,即使存在不同的意見,日本人一般說話都會較為委婉以顧及對方感受。「難以坐視」這樣的外交措辭,可見日方對此次中俄兩國聯合行動的嚴重不滿。

雖然中國一直在國際場合強調自身在俄烏戰爭的中立立場,一方面反對美國和北約在歐洲的東擴,另一方面只對俄國侵烏表示理解而非支持,但6月中俄艦隊繞日本列島一周,已令日本對中俄兩國的「威脅認知」(threat perception)進一步惡化。未來數年,日本加強軍力防範中俄朝3國的態勢,已儼然成形。

防俄擅自介入中日領土糾紛

讓中日交惡,對於目前被國際社會孤立的俄國來說,似乎符合其外交安全利益。7月4日,共同社引用日本防衛省消息指出:一艘俄羅斯軍艦進入釣魚島海域附近,之後中國軍艦駛入。防衛省認為,中國艦艇可能是在採取監視俄軍的某種措施。這一報道,暗示了中方可能對俄軍進入釣魚島海域的做法事前並不知情。據稱,該俄軍編隊由「無畏」級反潛驅逐艦等3艘艦艇組成,還在台灣附近海域活動。

美國的中國問題專家柯慶生(Thomas J. Christensen)曾在其著作Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia(Princeton University Press, 2011)中,通過研究冷戰時期中蘇同盟關係和強制外交的歷史案例後曾指出:缺乏協調的同盟容易導致國際衝突的上升,大國有必要對其盟友的冒進敢於說「不」。

中俄目前只是戰略協作伙伴關係,遠非盟友級別,且俄國過去在向中國售賣蘇霍伊戰鬥機的同時,也一直向越南和印度售賣更高級別的蘇-30系列戰鬥機,以圖平衡中國在亞洲的空軍戰力。面對俄國對中日的另類操作,北京有必要保持適當關注——釣魚島領土糾紛是中日關係中的敏感問題。在管控對日關係的同時也須防止俄國擅自介入中日領土糾紛,防止俄國為了自身利益而損害中國在東亞的安全利益,導致中日兩國的對立進一步加劇。

日本早稻田大學國際教養學部准教授 張望