日本內望：中日關係浮現俄國因素 ／文：張望

【明報專訊】在中日邦交正常化50周年之際，日本國內正以疑惑的眼光注視着中俄首腦會晤和中俄艦隊在日本海的軍事演習「東方-2022」。俄烏戰爭爆發以來，中國國內有不少觀點認為，日本目前是在利用這場戰爭積極修憲擴軍。然而，從日本內部的視角來看，這樣的分析是否準確？
日本安全政策的轉折點，經常和外部世界的重大事件和安全衝擊有關：1991年的波斯灣戰爭，日本被美國指摘「只出錢不出人」，只會「搭便車」，導致日本領袖開始思考讓自衛隊走出國門貢獻國際社會；2001年的反恐戰爭和2003年伊拉克戰爭，日本為了避免再一次被華盛頓批評而主動派兵支持美軍，在非前線地區從事後勤支援。同樣，2022年爆發的俄烏戰爭，令日本社會突然意識到：通過軍事實力改變國境線的做法在21世紀復活，世界重回現實主義叢林邏輯，於是開始認真思考加強自身並不強大的軍力（日本沒有核武，也沒有中程導彈，而中俄朝3國都有），其背後的情緒是：不安、恐懼和害怕。
時間回到今年5月24日，即美國總統拜登正在東京訪問之際，6架中俄轟炸機在日本海執行戰略巡航任務，震動日本全國。對此，時任防衛大臣岸信夫措辭強硬，稱此次行動是對當時美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）峰會主辦國的示威，難以坐視。在日語的語境中，即使存在不同的意見，日本人一般說話都會較為委婉以顧及對方感受。「難以坐視」這樣的外交措辭，可見日方對此次中俄兩國聯合行動的嚴重不滿。
雖然中國一直在國際場合強調自身在俄烏戰爭的中立立場，一方面反對美國和北約在歐洲的東擴，另一方面只對俄國侵烏表示理解而非支持，但6月中俄艦隊繞日本列島一周，已令日本對中俄兩國的「威脅認知」（threat perception）進一步惡化。未來數年，日本加強軍力防範中俄朝3國的態勢，已儼然成形。
防俄擅自介入中日領土糾紛
讓中日交惡，對於目前被國際社會孤立的俄國來說，似乎符合其外交安全利益。7月4日，共同社引用日本防衛省消息指出：一艘俄羅斯軍艦進入釣魚島海域附近，之後中國軍艦駛入。防衛省認為，中國艦艇可能是在採取監視俄軍的某種措施。這一報道，暗示了中方可能對俄軍進入釣魚島海域的做法事前並不知情。據稱，該俄軍編隊由「無畏」級反潛驅逐艦等3艘艦艇組成，還在台灣附近海域活動。
美國的中國問題專家柯慶生（Thomas J. Christensen）曾在其著作Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia（Princeton University Press, 2011）中，通過研究冷戰時期中蘇同盟關係和強制外交的歷史案例後曾指出：缺乏協調的同盟容易導致國際衝突的上升，大國有必要對其盟友的冒進敢於說「不」。
中俄目前只是戰略協作伙伴關係，遠非盟友級別，且俄國過去在向中國售賣蘇霍伊戰鬥機的同時，也一直向越南和印度售賣更高級別的蘇-30系列戰鬥機，以圖平衡中國在亞洲的空軍戰力。面對俄國對中日的另類操作，北京有必要保持適當關注——釣魚島領土糾紛是中日關係中的敏感問題。在管控對日關係的同時也須防止俄國擅自介入中日領土糾紛，防止俄國為了自身利益而損害中國在東亞的安全利益，導致中日兩國的對立進一步加劇。