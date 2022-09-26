撐頭巾女示威蔓延 伊朗總統：果斷應對「騷亂」

22歲的庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）懷疑被官方道德警察虐打至死，觸發伊朗婦女上街抗議，進而引發反政府政府浪潮，直至前晚已持續了9個晚上，波及首都德黑蘭在內的全國31省，有消息更指蔓延139個城市。

設於挪威的庫爾德族人權組織Hengaw稱，示威者「控制」了西阿塞拜疆省奧什納維耶（Oshnaviyeh）的局部地方。伊朗司法部門否認，只稱「暴徒」襲擊該市巴斯基民兵（Basij）的3個基地。巴斯基民兵隸屬於革命衛隊，以往曾多次參與暴力鎮壓反政府示威。

總統萊西上周六透過電話，慰問在東北部城市馬什哈德（Mashhad）參與鎮壓示威而遇害的一名巴斯基民兵成員的遺屬。他在通話中譴責近日的示威為「騷亂」，必須「果斷對付違反國家安全與安寧的人」。

人權組織片段證安全部隊實彈鎮壓

國營電視台上周六報道，過去一周的騷亂釀最少41人被殺。在挪威運作的「伊朗人權」（IHR）組織則指累計起碼54名平民死亡，其發放的片段更顯示安全部隊用上了AK-47自動步槍。國際特赦表示蒐集到伊朗安全部隊在20個城市使用實彈鎮壓的證據。

跟革命衛隊關係密切的半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）上周六稱，最少1200人涉及示威被捕。

伊朗上周六另向伊拉克北部庫爾德地區發炮，指控以當地為基地的流亡伊朗庫爾德族異見者涉及騷亂。

（路透社/法新社）