王毅籲防烏危機外溢 俄外長斥美打台灣牌「玩火」

「他們（美國）正在圍繞台灣玩火，除此之外，他們還在承諾對台軍事支援。」拉夫羅夫的說法，除了是回應美國總統拜登受訪時表明美方會在台灣受到「史無前例攻擊」時予以協防外，也被視為延續俄羅斯總統普京之前的論調。普京在上合峰會跟中國國主席習近平會面後，公開表示「將堅守一個中國原則」，並譴責「美國及其衛星國」在台灣海峽的「挑釁」。他同時炮轟美國企圖將「門羅主義」推向全球，將全球變成其後院——門羅主義指涉美國視整個美洲為其政治勢力範圍。

王毅：俄烏當務之急勸和促談

對比之下，王毅的發言並沒有明確支持俄羅斯在烏戰上的立場。他在聯大演說強調，中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，「當務之急是勸和促談，治本之策是照顧各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構。我們呼籲各方抑制危機外溢效應，維護發展中國家正當權益」。

王毅在發言中以超過1/7篇幅談及台灣問題，強調中國堅定維護一個中國原則，願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一，然而「任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎」。

（新華社/路透社/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）