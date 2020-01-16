普京簽新法 拒戰逃兵最高囚10年 分析：反映俄兵源短缺 親克宮人士加入批評「不當動員」

最新的刑法修訂法案早在上周先後獲國會上下議院通過，延至前日由普京簽署生效。新修訂的主要變化是加入有關「動員」、「戒嚴」和「戰時」的定義，並規定擅離職守、未經授權下投降、拒絕對敵作戰、不服從軍令的軍人，以及逃兵、逃避兵役者，可被判監最高10年；趁作戰期間搶掠者，可判囚15年。普京還簽署命令，批准任何外國人向俄方投軍一年後可獲加速申請俄羅斯公民資格，比原先在俄住滿5年的條件縮短。一些觀察家認為，這反映俄軍兵源短缺。

這次修訂被解讀為配合普京與國防部長紹伊古上周三（21日）公布的局部動員令，後者宣稱只徵召30萬預備役軍人，以具近期作戰經驗和掌握關鍵技術者優先，大學生、無軍事經驗者或40歲以上毋須接受徵召。然而，動員令在實際執行上飽受爭議，既被指不對稱動員，偏遠鄉郊地區的動員比例遠高於城市地區，但更大問題是符合上述毋須被徵召條件的人士都被「不當」動員，情况甚至引發親克宮人士加入炮轟政府官員的行列。

烏總統籲俄人拒「送死」

聯邦委員會（國會上議院）議長馬特維延科在Telegram（Tg）表示，關注不應入伍者都被徵召的報道，指摘這種做法過分和不能接受，「引起社會強烈反應是理所當然」。國家杜馬（國會下議院）議長沃洛丁也表示收到投訴，敦促當局修改錯誤。

政客的表態不足以扭轉民眾對局部動員令的恐慌，俄國多地都有示威抗議，更有許多年輕人避走國外以免去當戰場「炮灰」。獨立人權組織OVD-Info稱，俄國境內33個城鎮上周六有798人因抗議局部動員令被捕，令由頒布起計算的被捕人數累計至超過2000。美國智庫戰爭研究所（ISW）另外指出，俄國多地發生攻擊招募中心及刑事毁壞等事件。

反「動員令」示威 逾2000人被捕

俄國防部上周六宣布，由60歲的上將米津采夫（Mikhail Mizintsev），接替布爾加科夫（Dmitry Bulgakov）出任主管後勤的副防長。米津采夫因參與圍攻烏南戰略港口重鎮馬里烏波爾，被歐洲輿論形容為「馬里烏波爾屠夫」，並被歐盟和英國制裁。

烏克蘭總統澤連斯基上周六晚以俄語演說，指控俄羅斯政府「明知」也依然送人民去死，他鼓動俄羅斯人「脫離這種犯罪動員」，並向俄軍勸降，「你們會得到文明的待遇……沒有人會知道你們投降的狀况」。

俄羅斯民眾逃避兵役的出走潮，令鄰國也受壓。芬蘭等歐洲多國已宣布不准俄羅斯人入境，即使是為了避免兵役也不例外。拉脫維亞外長解釋，因試圖入境者未曾參與過示威，不能算作「良心犯」。

（路透社/半島電視台/英國廣播公司/RT）

（俄軍侵烏）