美擬加快助澳擁核潛艇 抗華軍事擴張

盼2030年代供首批艦隊

報道引述西方官員指出，美英澳高級官員已討論這項加快供應澳洲核潛艇的臨時安排，但方案尚未獲正式批准。落實這計劃的挑戰是美國需花費數以十億計美元擴大潛艇生產能力，而預計澳洲將要承擔部分費用，最終方案預計明年3月決定。英美澳領袖前日發表聯合聲明，強調三方有堅定承諾盡早讓澳洲擁有核潛艇的能力，雖然未交代如何執行有關計劃，但報道指5名澳洲軍人已被送到美國的核子推進計劃，另外數人亦已前往英國參與海軍的核子課程。

鑑於美英缺乏多餘的造船能力，專家們一直質疑如何幫助澳洲獲得核潛艇。負責監督建造新哥倫比亞級彈道導彈潛艇的美國海軍上將帕帕諾（Scott Pappano）上月表示，為澳洲生產核潛艇將阻礙美國製造自家潛艇的能力，除非美國的工業基礎能夠擴大。美國前海軍上校薩德勒（Brent Sadler）稱，美英澳已在潛艇合作上有一些進展，例如分享海軍核子推進的敏感資訊，但他指出，若澳洲要在2030年代中獲得第一批核潛艇，還需有許多工作要做，「澳洲最明確的承諾將是為擴大美國核潛艇建造能力提供資金」。

（華爾街日報）