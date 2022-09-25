頭巾女之死掀抗議潮 德黑蘭嚴控上網通訊 美減制裁助伊朗人民突破封網

伊朗22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）日前在首都德黑蘭，因被指控戴頭巾不合規格遭道德警察拘捕，但她在拘留期間疑被毆打致昏迷3天後不治，觸發大批民眾上街，示威由阿米尼的家鄉庫爾德斯坦省薩蓋茲市蔓延各地。在紐約的伊朗人權中心稱伊朗政府用實彈、氣槍、催淚彈對付示威。設於奧斯陸的「伊朗人權」（IHR）組織稱，阿米尼之死觸發的示威已擴至80座城鎮；自9月16日連續8天反政府示威，至少有50人被安全部隊殺害。隸屬於體育部的國營博爾納通訊社（Borna）則稱，全國在過去超過一周的示威潮中，有最少35人被殺。塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述吉蘭省警察首長馬利克（Azizollah Malek）說，示威浪潮至今拘捕了739人，當中60人是女性。

拘逾700人 組織稱達50示威者死

因應伊朗人側重用手機等流動裝置上網，伊朗政府近日採取控制資訊流通措施，限制民眾使用互聯網和手機服務，封鎖登入WhatsApp、Instagram、加密通訊應程式Signal，阻撓示威者互通消息及發表示威影片和圖片等。示威者向彭博社稱，近日的流動上網服務幾乎完全封鎖，Wi-Fi也被切或受嚴重限制，許多VPN被封。

撤衛星服務限制 馬斯克提供星鏈

美國財政部上周五公布放寬對伊朗的出口限制新指引，包括允許使用衛星上網服務、虛擬私人網絡（VPN）、社交平台、視像會議、線上地圖、自動翻譯等服務。它又擴大了按個別個案批發許可政策，藉以讓伊朗開發者創建可供更多人避開政府對互聯網控制的反監控、反審查應用程式。但某些器材輸往伊朗仍須申領特定許可證，例如指定類型的衛星接收器。

國務卿布林肯在Twitter稱，修訂措施是為促進伊朗人互聯網和資訊自由，「為他們提供更大的數碼通訊訪問權限，以對抗伊朗政府的審查」。 副財政部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）說：「有了這些改變，我們正幫助伊朗人民有更好的配備來對抗伊朗政府的監視和審查。」

上周一（19日）已呼籲美國豁免對該公司的制裁、使之可向伊朗提供星鏈（Starlink）衛星服務的SpaceX，老闆馬斯克（Elon Musk）在回應布林肯的貼文時表示：「星鏈計劃啟動。」

（彭博社/法新社/華盛頓郵報）