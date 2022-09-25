烏總統批中國立場曖昧 溝通沒渠道

澤連斯基接受《法蘭西西部報》訪問時抨擊以色列沒有軍援外，也埋怨中國立場「模稜兩可」。他表示，俄軍入侵前，烏克蘭與北京有很多經貿合作，雙方有很多溝通渠道，但今天想跟中國國家主席習近平通電話卻「很困難」。不過，他同時表示仍希望中國幫助烏克蘭。

烏國會外交委員會主席：中國不是朋友

此前一天，在紐約出席聯合國大會的中國國務委員兼外長王毅與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）見面，強調中國「致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利上周四也曾重申歐盟期望中國發揮影響，使俄國結束戰事。

惟當澤連斯基政府拉攏北京，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）昨天受訪時卻稱「中國不是朋友」，表示覺得中國「似蘇聯但更危險」，只顧自身利益，踐踏人權和破壞世界秩序。

德國專門研究中國智庫墨卡托中國研究所（MERICS）研究員波伊塔（Yurii Poita）指，澤連斯基的說話是俄軍侵烏以來烏克蘭對華言辭的最大轉變。

（基輔郵報/彭博社/中央社）

（俄軍侵烏）