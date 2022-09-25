歐民粹黨打生活成本牌上位 中間派處境艱難

法國、瑞典和意大利的情况各有異同。打生活成本牌的法國極右領袖馬林勒龐角逐總統雖落敗，但其帶領的國民陣線所得國會議席由7席飈升至89席；瑞典極右政黨瑞典民主黨晉身全國第二大黨兼右派陣營的最大政黨；意大利則料將由極右領袖上台。

出身德國親商政黨自由民主黨的歐洲投資銀行主席霍耶（Werner Hoyer）向新聞網站Politico坦言，歐洲政治領袖處於「非常、非常、非常困難的處境」。他解釋，歐洲領袖面對本土選民的困難要求，卻又難以承受減少對綠色能源的投資——即使是面對衰退的困境，「我們將會看到生活水平的下降，那對政治人物來說，無論是忍受或是向民眾解釋，都是不太容易」。

學者：現時危機組合成「完美風暴」

事實上，意大利的德拉吉政府倒台便反映這一點，缺乏政黨背景、但作為各方妥協人選出任總理的前歐央行行長德拉吉，無論在民眾還是政界的支持度仍然甚高，但其請辭的導火線、即極右政黨拒絕支持政府提出的支援家庭及商戶經濟援助方案，實際上反映烏戰加劇生活成本問題，引發團結政府內閣的裂痕。

英國伯明罕大學學者切斯曼（Nic Cheeseman）向有線新聞網絡（CNN）指，糧食和燃料價格上升、對民主體制信任下降、貧富懸殊增加、階級流動性下降，以及對移民的關切，為不擇手段的領袖在社會創造可輕易利用的絕望感覺。他直言，現時危機的組合，正是「自由主義民主制度的完美風暴」——那些相信包容、負責任政府或人權的人需要花更多努力才能度過如此困境。

（綜合報道）