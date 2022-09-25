「政治變色龍」與法西斯撇清 拉攏中間派選民

29歲躋身眾院 成最年輕副議長

梅洛尼1977年生於首都羅馬郊區，在11歲時父親離家出走。1992年15歲那年，梅洛尼看到一名打擊黑手黨的右派法官遭暗殺的新聞，決定加入新法西斯保守主義政黨意大利社會運動（MSI）旗下青年組織，很快便嶄露頭角。她於2006年以29歲之齡躋身國會眾議院，其後成為意大利史上最年輕的國會副議長，兩年後獲前總理貝盧斯科尼延攬入閣任青年事務部長。

不過，她因不滿貝盧斯科尼及其領導的自由人民黨，2012年與黨友另創意大利兄弟黨。該黨於2018年上屆國會選舉僅得4%選票。在聲勢高漲右翼聯盟黨黨魁薩爾維尼遭遇多次公關災難後，梅洛尼與意大利兄弟黨憑拒絕加入德拉吉執政聯盟、乘主流民意在俄烏問題上支持烏克蘭，支持度最終超越聯盟黨。

梅洛尼19歲時曾公開讚揚法西斯主義之父墨索里尼，但最近接受《紐約時報》訪問時，則反稱墨索里尼當年執政對意大利帶來邪惡影響。她今次競選時以意大利法西斯時代盛行的「上帝、祖國和家庭」主張為口號，但否認自己是極右，稱意大利兄弟黨已和納粹劃清界線，是類似英國保守黨及美國共和黨的主流保守政黨。梅洛尼因立場經常改變被形容為「政治變色龍」。

梅洛尼力挺民主、北約與烏克蘭的立場成功獲得中間選民支持，在社會議題上，她反同性婚姻和反墮胎，自詡為「基督徒母親」。個人生活方面，梅洛尼與一名男記者伴侶育有一女。

（中央社/金融時報/法新社）