意極右女黨魁勢任總理 衝擊歐盟團結 馮德萊恩警告：有手段應付不合作政府

這次大選投票在當地時間周日早上7時至晚上11時（香港時間25日下午1時至26日凌晨5時）舉行，官方最終結果將最快周一才會公布。據YouTrend最新民調預測，意大利兄弟黨（FdI）將得24.4%選票，兩大政治盟友、由前副總理薩爾維尼領導的聯盟黨（Lega）和前總理貝盧斯科尼的意大利力量黨（FI）的支持度分別有12.1%和7.8%，右翼聯盟將可獲足以執政的約六成國會議席。中左派民主黨（PD）和左翼民粹五星運動（M5S）支持度分別為21.5%和13.2%。在這情况下，梅洛尼（Giorgia Meloni）將有望當上總理，除是意大利首位女總理，也會成為墨索里尼1922年奪權（直至1945年被處決）後近百年來意大利首位執政極右政客。

意大利兄弟黨2012年才成立，梅洛尼等創辦者出身自貝盧斯科尼的舊政黨自由人民黨，主打反地中海船民、反同性婚姻等社會保守政策等漸獲支持，到近期更超越立場相近的聯盟黨。分析認為，意大利兄弟黨上位的關鍵是去年成為唯一未加入德拉吉團結政府政黨，在傳媒以唯一反對派標誌高度曝光。

倡「歐洲少管事」 改革歐盟官僚體系

對歐洲政壇來說，意大利兄弟黨為首的右翼疑歐民粹勢力上位，勢帶來重大挑戰。泛歐智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）羅馬辦公室主任瓦爾韋利（Arturo Varvelli）表示，歐盟很多官員都憂慮意大利即將誕生民粹且疑歐的強硬右翼政府，對俄軍侵烏、歐洲冬季能源危機、區內通脹等問題所持立場將不確定。面對外界質疑，梅洛尼與意大利兄弟黨近年立場也有調整。在歐洲政策上，該黨已改變反對歐元立場，但仍堅持歐盟應減少干預意大利國內事務，以「歐洲少管事，但管得更好」為口號，主張改革歐盟官僚體系。

外交上，兄弟黨在俄軍侵烏後放棄支持普京，梅洛尼多次高調聲援烏克蘭與北約，呼籲西方用盡「所有有效手段」支持基輔。其右翼聯盟的盟友如薩爾維尼和貝盧斯科尼，則以跟俄友好著稱。

馮德萊恩上周四表明，倘若意大利新政府像匈牙利或波蘭極右政府般具破壞性，歐盟將「有工具」應付。歐洲智庫德洛爾研究所總監馬亞爾稱，若在缺少歐盟的1.52萬億港元援助資金下強推刺激經濟措施，對意大利是「形同自殺」。瓦爾韋利則指，梅洛尼「可能非常清楚她需要比自己所希望的更親歐」。

向台示好 反對大陸軍事威脅

另外，梅洛尼與台灣友好，她近日向台灣中央社表示，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多意台雙邊合作。她提到意大利兄弟黨與自由世界的民主國家一致譴責中國大陸對台軍事威脅，而歐盟應運用一切政治與外交手段全力施壓，以避免台海發生衝突。

（法新社/華盛頓郵報/外交政策/中央社）