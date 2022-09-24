英推50年來最大減稅政策 工黨批措施為「沒標價的餐單」

財相：使經濟良性循環

英國在發布正式預算案前一般會先發布「先期預算報告」，報告會對政府來年的支出作出大致規劃，被稱為「迷你預算」。關浩霆（Kwasi Kwarteng）昨宣布除了蘇格蘭地區，所得稅基本稅率將調低1%至19%，明年4月實施，較舊政府時間表早1年。對年收入超過15萬鎊高收入人士的最高稅率亦由45%降至40%。他又對英格蘭、北愛爾蘭繳納住宅物業印花稅的門檻調升至25萬鎊，首置印花稅門檻由30萬鎊提升至42.5萬鎊，但物業價值不可超過62.5萬鎊。他也確定撤銷銀行家的花紅上限、取消原定明年把全國公司稅率由19%增至25%的計劃，還喊停了政府原擬調升的煙酒等奢侈品消費增值稅等。此外，英國政府還計劃在國內多地建立低稅區。

關浩霆表示，高稅率將損害英國的競爭力、降弱就業和企業投資的動力，聲稱新政策「可使呆滯的經濟惡性循環，轉化為良性增長循環」。

議員：減富人稅無助基層紓困

在野工黨批評關浩霆的新措施為「沒有標價的餐單」，既沒有紓緩國民生活成本負擔，反倒回饋富裕階層，且用公帑來賭。個別保守黨後座議員亦向《衛報》表示擔心減富人稅的政治影響，指出普通人才減稅1%，幾乎無助紓困。英國著名智庫「財政研究所」所長約翰遜（Paul Johnson）評論指，關浩霆新公布的措施是自1972年以來最大減稅措施，預計英國政府2026至2027財年將減少450億鎊收入，面對經濟增長放緩和通脹高企下，這樣注資入經濟是「一場豪賭」。

（衛報/BBC/路透社/中新社）