俄1萬人自發入伍 網傳男丁泣別家人片段

俄羅斯軍方發言人欽良斯基說，在局部動員預備役首日便約有1萬人不待當局徵召「自行去到徵兵處」。與此同時，社交網絡湧現俄國各地數以百計收到徵召令男士與家人泣別的片段。發生這些情景的地區，通常不是如車臣的南疆，便是如雅庫特（Yakutia）、哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）的偏遠地區，傾向少數民族聚居地。

徵兵令「不對稱動員」

《衛報》昨報道，在俄自治共和國布里亞特（Buryatia）一條450人小村，村領導周三夜裏逐家發徵召令，逾20名男丁只有1個小時收拾行裝便得與家人道別去集合，天亮就離開。有社運人士說，有毫無兵役經驗的年過半百男子和大學生也在徵召之列。自由布里亞特基金會在24小時間錄得逾3000名布里亞特人接徵兵令，指「這不是局部動員，是100%動員」。

自從俄軍侵烏，一直傳出俄國境內少數民族因參戰而傷亡的人數不成比例地偏高。智庫「奧地利歐洲與安全政策研究所」（AIES）總監恰卡羅娃（Velina Tchakarova）昨在Twitter稱，俄在動員「超比例」的車臣、達吉斯坦男丁，指普京政府藉機消除分離勢力。

俄媒指普京實質動員百萬人

俄國獨立傳媒《新報》（Novaya Gazeta）歐洲版周四報道，普京局部動員令隱藏了實質容許國防部動員達100萬人的第7段。獨立網媒Meduza引述政府消息指，當局計劃徵召120萬人，但俄羅斯總統發言人佩斯科夫否認。俄羅斯亦有謀求擴大兵源迹象。該國人權委員會委員周四透露，他們擬提案要求擁有俄國公民身分不足10年的中亞新移民亦須服兵役一年，否則會被褫奪公民資格。另有報道稱，周三在莫斯科參加反戰示威被捕的男子均接到徵兵令。

邊境現車龍 芬蘭哈薩克考慮對俄封關

俄頒動員令後不少人出走，接壤芬蘭、格魯吉亞、哈薩克等邊境關卡出現車龍。芬蘭、哈薩克均表示考慮對俄人封關，惟德國暗示願意收容逃役俄男，而捷克則拒向避役者發人道簽證，哈薩克亦拒向避役俄人發永久居留證。

（衛報/法新社/路透社/CNN/DW）

（俄軍侵烏）