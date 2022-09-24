烏4區入俄公投 逐家上門「谷票」 北約：公投違聯國憲章 將不承認結果

頓涅茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）（兩個頓巴斯自稱獨立的親俄共和國）的公投選票上，將以俄語問當地民眾是否「支持其共和國加入成為俄羅斯聯邦的一部分」；扎波羅熱和赫爾松的公投則以烏克蘭語和俄語問是否「屬意該地區自烏克蘭分離，建立起獨立國家並加入俄羅斯成為其聯邦一部分」。俄羅斯官方塔斯社指，由於時間有限及技術問題，今次公投僅採用紙本選票，不設電子投票。

公投區佔烏領土15%

公投4區面積達9.3萬平方公里，佔烏克蘭15%領土。塔斯社引述盧甘斯克州以外的3區合共預計將有300萬人投票，亦會在包括俄羅斯本土設置至少459個境外票站，供逃至當地的四區民眾投票。LPR中央選舉委員會表示，收到外國觀察員到場監察選舉的申請，正考慮批准。DPR中央選舉委員昨天稱，有約1000名監察員正在工作。

DPR領導人普希林（Denis Pushilin）稱，當地民眾希望加入俄羅斯能帶來安全、和平與發展；LPR領導人帕塞奇尼克（Leonid Pasechnik）稱民眾自2014年當地衝突爆發以來已渴望入俄公投，稱這是他們「共同的夢想和未來」。莫斯科扶植的扎波羅熱州軍政首長巴利特斯基（Yevgeny Balitsky）則稱公投「只是技術程序」，「民眾早已認為當地是俄羅斯一部分」。俄羅斯研究公司「社會市場學機構」（INSOMAR）周一對4000人進行了電話訪問，稱約80%扎波羅熱和赫爾松地區居民，以及約九成LPR和DPR居民支持入俄。

不過，烏克蘭盧甘斯克州州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）表示，在俄方佔領的其中一座城鎮，有企業老闆告訴員工，拒絕投票的人會被開除，名字也會被通報當局，亦有俄佔城鎮禁止人民在公投完結前離開，還有武裝組織被派去搜索民宅強迫民眾投票。

克里姆林宮昨天表示，如四區的公投結果支持入俄，俄羅斯國會及總統會迅速簽署所需文件確認，此後俄羅斯憲法將於當地生效。

王毅晤烏外長 重申習「四個必須」

北約周四發聲明，譴責4區公投沒有合法性，嚴重違反聯合國憲章，不會承認結果。聯合國秘書長古特雷斯周四在安理會特別會議上亦說，「一國利用威脅或武力吞併他國領土」違反聯合國憲章和國際法。俄羅斯外長拉夫羅夫沒有聽其他國家代表發言便離場，他離場前發言反指基輔政權威脅俄羅斯安全，並「無恥地踐踏」俄國人及烏克蘭俄語群眾的人權。

中國外長兼國務委員王毅周四與烏克蘭外長庫列巴會面，重申國家主席習近平對烏問題的「四個必須」權威闡述，包括堅持對話談判方向、共同推動局勢緩和、切實緩解人道局勢和全力遏制外溢影響。他強調，當務之急是當事方盡快恢復對話，又指中方從不袖手旁觀、火上澆油。庫列巴表示，烏方期待中方為緩解當前危機發揮重要作用。

（塔斯社/俄羅斯衛星通訊社/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）