誇大資產利貸款報稅 紐約州民事起訴 特朗普家族被控商業詐騙

案中被告除特朗普，還包括其3名子女唐納德、伊萬卡和埃里克，以及特朗普集團前財務總監魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）和財務主管麥康尼（Jeffrey McConney）。起訴文件指，特朗普及其子女就特朗普物業價值說謊，藉此取得更好貸款和更低稅率，10年間在財務報表作出逾200項虛假或誤導估值。

檢方促罰最少19.5億

法庭文件指出，部分房產的發展潛在價值被誇大，藉放棄發展支持保育以獲得更高稅務優惠。文件續指每項聲明都經特朗普、唐納德或魏塞爾貝格確認準確無誤，而計劃令特朗普家族得益最少2.5億美元（19.5億港元）。詹樂霞（Letitia James）辦公室要求特朗普繳交最少2.5億美元罰款。

有關起訴在詹樂霞經過3年調查後提出。她在聲明指特朗普在子女及特朗普集團高級管理人員協助下，誇大淨資產數十億美元，不公正地讓自己得益和欺騙制度。詹樂霞舉例指特朗普在特朗普大樓一個估值3.27億美元（約25.5億港元）的單位，是他其中一個虛報價值的物業，「紐約市從未有住宅以接近這價格出售」。

詹樂霞要求法院解除特朗普及他們的子女在其集團內的權力，以及禁止出任任何紐約州企業的高級人員或董事職務，又要求法院委任獨立監督人員，監督特朗普集團的財務運作，並禁止該集團5年內參與房地產交易。

案件雖不涉及刑事控罪，但詹樂霞稱，特朗普一再違反數項州刑事法例，並可能違反聯邦刑事法例。她已要求聯邦檢察官和國家稅務局（IRS）調查。

特朗普：另一次獵巫行動

特朗普在其社交平台Truth Social貼文，「種族主義檢察總長詹樂霞另一次獵巫行動，她競逐州長失敗，公眾對她幾乎零支持」。唐納德亦在Twitter指摘詹樂霞「把她的辦公室用作武器」打擊政治對手。

（BBC/路透社/紐約時報）