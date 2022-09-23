韓總統爆粗罵美國會議員 被錄音

韓國一間電視台攝錄得，尹錫悅與拜登略談，對方離開後，他與同行的韓國外長朴振、安保室長金聖翰說：「假如國會這些『白癡』（粗話）拒絕承認，對拜登來說多尷尬呀。」

韓國總統辦公室以談話屬非正式為由，拒絕透露他們當時在談論什麼議題。白宮稱他們談了合作對付朝鮮安全威脅、供應鏈、關鍵技術、經濟與能源安全、全球衛生與氣候變化。彭博社報道事關美國電動車汽車補貼。尹受國內壓力，要請拜登修改上月所簽署的《降通脹法案》中，有關購買北美所產電動車可獲多達7500美元扣稅的條款，這將不利沒有在美國設廠生產電動車的韓國現代、起亞。

尹錫悅近期在外交方面接連「失分」。他赴英出席英女王國葬期間，因失算倫敦交通管制，被迫取消周日到國會瞻仰，被國內批評弔唁外交失敗。8月美國議長佩洛西訪韓，他因放假沒有跟對方會晤，亦被批錯過游說機會。

日韓領袖聯大會談半小時

尹錫悅正在美國紐約出席聯合國大會。他前天另與日本首相岸田文雄，舉行了2019年12月以來首次韓日領袖會談，在30分鐘談話中討論對朝核等問題；但兩國俱拒稱峰會，日方稱此為「懇談」，韓方稱為「非正式會談」。

（彭博社/Newsis/民族報）