分析：前線兵疲困境可緩 拖長戰事不足逆轉

有分析認為，俄國在維持目前侵烏部隊的補給、裝備已捉襟見肘，根本沒裝備武裝30萬大軍。就算俄國設法籌出裝備，訓練也是難題，因俄軍教官已被調到前線參戰，俄軍訓練能量還剩多少令人質疑，更不必期望俄軍能以老帶新寓戰於練。

蘭德公司（RAND Corporation）俄羅斯國防專家馬西科特（Dara Massicot）說：「他們沒有辦好動員的能力，但因為已沒時間再等，只能拉雜成軍，提供老式訓練、拙劣領導，以及比現役部隊還差的裝備後，匆匆送上前線。」

俄反戰者日增 政治風險高

美國智庫外交政策研究所研究員羅伯．李（Rob Lee）指出，徵召入伍者可替代前線疲兵。美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究項目主管科夫曼（Michael Kofman）認為，徵兵30萬有助鞏固俄軍前線，擴大俄國延續戰事的能力，但應無法扭轉整體戰局。

有分析表示，當下俄反戰者日增，動員令為普京帶來一定政治風險。俄羅斯政治學家扎瓦德斯卡婭（Margarita Zavadskaya）說局部動員是「影響廣泛的悲劇」，「有可能在當局認為（動員）30萬人不夠後，動員令延長下去，屆時無上戰場準備（亦無保證會訓練成稱職軍人）的俄羅斯公民性命危矣」。她擔心當局執行動員令時會出現大量濫權和違反人權行為，激起民憤。

專家：克里米亞不失未必用核武

外界也關注普京一再發出核威脅。美國智庫昆西研究所歐亞大陸計劃主任列文指，除非克里米亞有失陷之虞，否則俄羅斯似乎不大可能用核。

《紐約時報》認為普京一些升溫戰事的言詞固然虛張聲勢成分居多，但仍會加深西方在援烏的兩難。法國前駐俄大使白林（Sylvie Bermann）說：「我相信普京的核恐嚇是在唬人，但仍不免會讓西方嚇到，並再次突出軍援烏克蘭的分歧，畢竟已有人覺得繼續提供基輔武器過於危險。」

（CNN/法新社/紐約時報）

（俄軍侵烏）