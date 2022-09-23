烏總統提「5點和平方程式」 促特別法庭治俄罪

促剝奪俄安理會否決權

澤連斯基講話中提及15次「懲罰」，要求懲罰俄羅斯竊取烏克蘭的領土、殺害數以千計人及虐待平民。他提出沒有商量餘地的「5點和平方程式」，包括懲罰俄羅斯的侵略行為、保護生命、恢復烏克蘭安全及領土完整、安全保障及烏克蘭繼續自衛決心。在懲罰措施上，他呼籲成立特別法庭，向俄國的侵略行為究責，並設立基金賠償烏克蘭人在戰事的損失，他又要求剝奪莫斯科在聯合國安理會的否決權。為讓烏克蘭可保護國民及解放領土，澤連斯基呼籲各國繼續提供武器。

除了斥責俄羅斯，他也批評在烏戰中保持中立的國家，他說「中立」不在烏克蘭的和平方案之列，「當人類價值及和平遭受攻擊時，論及中立的人別有用意」。

歐盟對俄新一輪制裁 增供烏武器

中國外長王毅周三在聯大會議期間與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。王毅表示，俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，理應發揮應有作用，「沒有人可剝奪俄羅斯這一權利」。王毅強調，在烏克蘭問題上，中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話的努力。

歐盟外長周三同意對俄羅斯實施第8輪制裁及增加對烏武器供應，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利稱，普京的動員令顯示了他的不安和急切，希望吞併烏克蘭大片領土，並威脅用核，是試圖摧毁烏克蘭。博雷利表示，新制裁方案將鎖定更多與俄羅斯經濟相關的行業，並繼續針對需為侵烏負責的人。

（法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）