普京動員令掀全國示威 民眾出走 38市近1400人被捕 分析：影響民生政權

緊接普京周三頒布「局部動員令」，車里雅賓斯克等擁護普京的州份、俄羅斯聯邦儲蓄銀行等大型國企即表明支持和開始動員。俄軍方發言人昨向國際文傳通訊社表示，昨有至少1萬人自願到軍人招募中心報名赴烏克蘭參戰。該發言人說：「在局部動員令生效首天，約1萬人不等徵召，自行到招募中心。」

《華盛頓郵報》報道，俄國預備役大多是軍階較低、不出35歲的男性。他們陸續收到書面或電話入伍通知，叫他們最快下周一（26日）接受15天軍訓之類。有人則在街頭被截查身分時，被叫去接受入伍前健康檢查。

搜尋「在家弄斷手」避兵役激增

《華盛頓郵報》、路透社等傳媒報道，那些合資格入伍男性及其親人焦慮下，開始想方設法逃避兵役。從Google搜尋趨勢看，在俄國搜尋「怎樣離開俄羅斯」或「怎樣在家弄斷手」之類問題查詢激增。有一些男士和身為人母、人妻者，直接向律師查詢合法避兵役辦法。

不少俄國人循陸路或搭機前往容許持俄國護照人士免簽證入境的地區，如亞美尼亞、格魯吉亞、土耳其、迪拜、特拉維夫、中國。從俄國出發的單程機票周三勁銷及漲價，甚至迅速售罄。網上片段顯示，進入蒙古、芬蘭的邊境檢查站出現車龍。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛與波蘭周一凌晨起拒絕俄國人入境。

聖彼得堡的青年民主運動組織「春天」（Vesna）周三在網上號召反戰示威，指摘當局將成千上萬俄羅斯男人「扔進戰爭絞肉機」，違反當初開戰時只有職業軍人會作戰兼稱會打贏的說法，使戰爭「臨到家門」。

數百人高叫「送普京去戰壕」

當天首都莫斯科著名步行街有數百人集會遊行，呼叫「送普京去戰壕」、「讓我們的孩子活下去」。第二大城市聖彼得堡的示威者叫喊「不要去墳墓」。在托木斯克、新西伯利亞市、第四大城市葉卡捷琳堡等市亦有抗議。獨立的民權監察組織OVD-Info表示，首都和聖彼得堡迄當晚分別有502人和524人被捕，各地被捕示威者合計近1400人。

美聯社稱這是2月24日侵略烏克蘭後俄國首次全國反戰示威。《華盛頓郵報》說，示威人數縱比不上十年前的反普京示威，但周三是開戰後「公眾不滿的最大表現」。

美國智庫卡內基國際和平基金會資深研究員科列斯尼科夫稱，普京頒布「局部動員令」，意味他打破了跟國民的不成文社會契約——在不影響國民私人生活下，民眾容許政府打仗，但動員令觸發社會嚴重不滿，長遠為政權「埋下了地雷」。

俄國杜馬（下議院）周二匆匆通過修例，現交聯邦委員會（上議院）審議，加強刑事懲處逃役、投降、不服從軍令等人士，可能囚10年或以上。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨指摘，逃避兵役潮的報道屬「誇大」。

（華盛頓郵報/路透社/衛報/Meduza）

（俄軍侵烏）