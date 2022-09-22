日男自焚反安倍國葬 嚴重超支繞國會 逾六成民眾不滿

當地時間早上約6時50分，警方接報在東京都千代田區的首相官邸附近街上一名男子身上着火，全身燒傷，一名試圖滅火的警員也受傷。日本傳媒報道，該年約70多歲男子最初失去意識，後來供稱是自己淋汽油點火，警方在現場發現一封寫有「我堅決反對」的信，表明反對安倍晉三國葬。

花費超估計逾5倍

安倍7月8日在奈良為執政自民黨黨友助選時中槍身亡，疑犯山上徹也供稱是因為安倍與統一教會有關而對他心生怨恨動殺機。7月22日內閣會議決定9月27日在東京武道館為安倍舉行國葬。來自國內外政要、議員等估計6000人出席國葬（《讀賣新聞》昨日引述政府相關人士透露，預估約700名海外賓客將出席國葬），連同保安和接待賓客等經費在內，估計共要花費約16.6億日圓（約9000萬港元），較原估計多約5.5倍。民眾質疑在經濟低迷時是否有必要舉行如此昂貴的國葬，也批評有關決定未經國會審議，岸田內閣擅作主張。

兩前首相拒出席

首相岸田文雄早前在國會列出舉辦國葬的四大理由，包括安倍是日本憲政史上執政最久的首相、安倍留下許多政績、眾多國家表達弔唁哀悼、安倍是在助選時遭槍擊身亡，政府有必要展現守護民主的決心。不過，共同社周日最新民調顯示，「反對」和「傾向反對」舉行國葬的民眾有60.8%。周一在東京都澀谷區代代木公園，有約1.3萬民眾冒雨集會反對舉行國葬。一名73歲民眾說，安倍涉及的爭議尚未釐清，反對用納稅人的錢辦國葬；集會發起人之一的紀實作家鐮田慧則批評：「國葬毫無依據。什麼都由內閣會議擅自決定是封建做法。」最大在野黨立憲民主黨表明，其議員不會出席下周的國葬，兩名前首相菅直人及鳩山友紀夫也不會出席。

民眾不滿國葬，加上安倍死後掀扯出自民黨與統一教的關係，重挫岸田民望。《每日新聞》民調顯示，岸田支持率只有29%，較8月底時再跌6個百分點，自民黨的支持率也下跌6個百分點至23%。

（法新社/路透社/共同社）