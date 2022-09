訛稱供兒童膳食 美47人騙18.7億新冠資助

交假單「篤數」 斂財遊埠買樓買車

策劃這宗詐騙案的是明尼蘇達州非牟利組織Feeding Our Future,其41歲創辦人博克(Aimee Bock)是被告之一。司法部稱,被告們挪用了「聯邦兒童營養計劃」(Federal Child Nutrition Program)撥出的資金。該計劃是新冠疫情期間,為有需要兒童提供食物。司法部指Feeding Our Future員工招募個人及實體,在明尼蘇達州開設了許多「聯邦兒童營養計劃」的「服務據點」,這些據點由被告及其他人營運,訛稱每天為數以千計的兒童提供膳食,但實際上提交假收據,並捏造兒童資料和虛報餐點的供應數量。Feeding Our Future聲稱在疫情期間,於明尼蘇達州開設了超過250個服務據點。

司法部指出,眾被告利用騙取的資金購買名車、住宅及房地產,遍及國內以至肯尼亞和土耳其等,並花費在出國旅遊上。被告現面對的控罪包括電匯欺詐、賄賂和洗黑錢等。

(法新社/BBC)

(新冠疫情)