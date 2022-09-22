日本擬賦權酒店 禁沒戴口罩顧客投宿

富士新聞網和《讀賣新聞》周三（21日）報道，政府將會於下月國會召開特別會議時提交法案，修訂現行監管酒店旅館的法例，容許它們有更大權力執行防止感染措施，包括萬一如新冠病毒等傳染病流行時，企業可以要求客人配合防疫措施，如果顧客沒有正當理由下拒絕佩戴口罩，經營者將可拒絕提供住宿。此外，經營者將要報告出現發燒等症狀的顧客是否感染了新冠病毒，如果顧客沒有正當理由而不回應請求，或如果被證實確診，也將被拒絕投宿。厚生勞動省一名官員說，「即使感染是在目前的水平，也將適用」。

目前日本並沒有強制戴口罩令，但當局強烈呼籲民眾在室內和公共交通工具上配戴口罩。現行法律規定，酒店或旅館經營者原則上不得拒絕客人投宿，也不可要求客人採取預防感染措施。

岸田料紐約宣布放寬邊境限制

日本近期逐步開放國際旅遊，包括容許外國旅客入境和放寬每日入境人數，外界預計當局將會繼續放寬措施，盼藉旅遊業改善國內經濟。執政自民黨將於本周四討論放寬邊境限制措施。《讀賣新聞》報道，周二出發前往美國紐約準備出席聯合國大會的首相岸田文雄，有可能會在紐約證券交易所發言時，宣布放寬邊境限制措施。

報道：加拿大擬撤入境打疫苗規定

另外，加拿大《環球郵報》和路透社先後引述消息人士報道，聯邦政府很有可能在本月30日取消入境者必須已接種新冠疫苗的規定，同日起亦將不再隨機抽選入境者作新冠病毒檢測。加拿大衛生部昨未有回應報道。

（路透社/讀賣新聞）

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