美媒：俄招募囚犯參戰 戰鬥半年換獲釋

美國高級國防官員周一向《紐時》表示，近期社交平台出現短片顯示普里戈任正游說俄羅斯囚犯，以及塔吉克、白俄羅斯、亞美尼亞等族裔人士為俄羅斯到烏克蘭作戰，但許多人拒絕加入。《紐時》上周分析了一段影片，顯示瓦格納集團向囚犯承諾，若他們在烏克蘭戰鬥6個月，可換取獲釋出獄。

警告活命機會微 多人拒絕

《衛報》報道則訪問了關押在俄羅斯不同監獄的4名囚犯和3名囚犯的家屬，其中囚於莫斯科以南300公里坦波夫州8號流放地、化名伊萬（Ivan）的囚犯表示，普里戈任7月曾到訪其所屬監獄，招募當地囚犯加入瓦格納集團到烏作戰，承諾其間可獲月薪10萬盧布（約1.06萬港元），並於6個月後獲總統特赦，但同時警告活命機會微。伊萬稱，約有120名囚犯報名，接受為期一周的訓練後，正在烏克蘭作戰。他後悔自己沒把握招募機會，稱他被判囚23年，目前尚有11年刑期，或可透過參戰換取獲釋，又擔心之後會遭強制徵召。

另一化名弗拉迪米爾（Vladimir）的囚犯稱，普里戈任7月到北部科米共和國2號流放地宣傳。弗拉迪米爾因當時剩3周刑期拒絕，但稱包括尚須服刑15年的堂表兄弟等104人答應到烏作戰。

分析：長遠對俄軍缺人幫助微

囚犯權益組織「俄羅斯在囚人士」負責人羅曼諾娃（Olga Romanova）估計，約1.1萬名當地囚犯已報名前往烏克蘭。招募囚犯作戰除惹來軍紀憂慮，軍事分析員羅布．李（Rob Lee）認為這做法短期內或可堵塞漏洞，但長遠對俄軍人手短缺幫助甚微。

（紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）