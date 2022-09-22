拜登聯大發言 斥俄無恥「一人發動戰爭」

拜登昨指俄總統普京試圖「將一個主權國從地圖抹去」，又指俄計劃在其現控制的烏克蘭地區舉行「假公投」是嚴重違反《聯合國憲章》。拜登指普京向歐洲作核威脅，指俄威脅動用核武是不負責任，說「核戰無贏家，不應打」。拜登在演說中也提到中國，說不尋求與華衝突或冷戰，說美國遵循一中政策。

《紐約時報》在拜登發言前的報道分析，拜登除藉演說呼籲全球領袖堅決反對俄羅斯企圖藉西方口中的「假公投」吞併烏克蘭土地外，還要團結歐洲，原因是外界憂慮俄羅斯在入冬前以斷供天然氣手段以達分化歐洲之效，圖令歐洲援烏陣線瓦解。

法國巴西土耳其同籲停戰

法國總統馬克龍周二亦在聯大譴責俄軍侵烏，指俄羅斯侵略烏克蘭是「重回帝國主義時代」。他拒絕接受那些自稱保持「中立」國家的立場，「今天保持沉默的國家，在某種程度上是新帝國主義事業的同謀」。

巴西總統博索納羅呼籲結束烏克蘭戰爭，但批評對俄羅斯的制裁，倡議通過對話實現和平。他指出，烏戰威脅國際和平與安全，這種影響在全球糧食、燃料和其他原材料價格方面已可見一斑。

土耳其總統埃爾多安談到烏戰時表示，「我們需要一個有尊嚴的方式來走出這場危機」。

（衛報/紐約時報）

（俄軍侵烏）