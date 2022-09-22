普京「局部動員」升級戰事 斥西方核勒索 二戰後首次 召集30萬預備役

普京頒布「局部動員令」時，指俄軍正在烏克蘭長達1000公里的前線面臨西方國家集體的軍事行動，稱西方通過支持烏克蘭，試圖「削弱、分裂和最終摧毁」俄羅斯，「其具侵略的反俄政策已跨越所有界線」，「也包括使用核勒索（ nuclear blackmail）」。

利用所有手段「非虛張聲勢」

普京指西方縱容烏軍炮擊扎波羅熱核電站，又指北約官員曾稱可能對俄動用核武，提醒作這些表述的人，俄羅斯「擁有多種毁滅手段，有些更比北約國家先進。在國家領土完整受威脅的時候，我們當然將會利用所有可行的手段保衛俄羅斯及我們的人民」，強調「這並非虛張聲勢」，警告以核武勒索他們的人，應知道「風會改變方向，並吹向他們」。

目前最新版本的「俄羅斯軍事準則」列明，「在使用核武或其他大殺傷力武器對俄羅斯及（或）其盟友實行攻擊，以及在使用常規武器侵犯俄羅斯，從而令國家面臨生死存亡的危險狀况，俄羅斯保留使用核武器作回應的權利」。

普京又對烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松及扎波羅熱4州，周末起將舉行入俄公投予以「全面支持」，指莫斯科目的是解放頓巴斯地區，稱當地大部分人都不希望受基輔政府統治。

俄羅斯國營傳媒俄新社在普京演說後，播出該國防長紹伊古的錄影訪問，指將召集30萬名預備役軍人，包括曾經服役、有戰鬥經驗，和持部分軍隊所需特別技能的人士，而非「不知軍隊為何物的人」。紹伊古又特別指出「學生可如常上課」，稱今次動員只佔俄羅斯百分之一的動員潛力。他又罕有地承認2月底開戰至今共有5937名俄軍士兵死亡，稱「與其說正與烏克蘭作戰，更像在對抗西方」。

美指等同承認俄軍正敗退

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）昨表示，會嚴肅對待普京「不負責任」的核威脅。美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）昨在社交平台Twitter發文，形容「偽冒的公投，以及動員暴露了弱點，以及俄羅斯正敗退的迹象」。中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上，重申中方呼籲各方通過對話解決問題。

烏克蘭總統澤連斯基周三接受德國《圖片報》訪問表示，不相信世界會讓普京動用核武，否則會讓「普京明天表示除了烏克蘭，也想要波蘭部分土地，若不答應就用核武」，強調烏克蘭及西方「不能妥協」。

烏網民形容普京「精神分裂」

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhaylo Podolyak）在Twitter調侃莫斯科在開戰210天以來並沒有達成任何主要軍事目標，但聲稱「一切正按計劃實行」。另外，有烏克蘭網民形容普京「精神分裂」，在指控西方炮擊扎波羅熱核電站和核威脅俄羅斯的同時，其演說卻如同「開始威脅以核武攻擊歐洲」。

普京動員令對俄羅斯社會造成影響，路透社指昨日起該國最受歡迎機票網站Aviasales的搜尋次數急升。多班從俄羅斯往土耳其伊斯坦布爾等外國地方的機票價錢雖持續飈升，但亦在昨天售罄。

俄羅斯Vesna反戰運動號召全國各市周三晚舉行集會，抗議局部動員令。

（衛報/路透社/法新社/紐約時報/半島電視台）

（俄軍侵烏）