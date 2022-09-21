保守派上台 道德警執法趨嚴

女性摘下頭巾抗命

伊朗政府宣布今年7月12日為「頭巾與貞潔日」，之後全國不少婦女涉違法被捕，其中包括28歲作家拉什諾（Sepideh Rashno），她7月中在巴士上因「穿衣不當」遭當局拘捕。人權組織Hrana稱，拉什諾在拘留期間內出血送院，之後臉色蒼白地在國營電視台道歉，Hrana認為拉什諾曾被虐打和被迫公開認錯。事件掀起婦權組織在德黑蘭示威。

近月，愈來愈多女性公開摘下頭巾抗命。伊朗人權組織7月時曾呼籲婦女在「頭巾與貞潔日」除下頭巾，抗議當局打壓所謂「不道德行為」，有女性響應在公眾場所拍下摘去頭巾的影片和照片放上網。

事件也觸發政界分歧。1979年推翻伊朗王國的前最高領袖霍梅尼，其改革派孫兒哈桑7月時質疑有關服飾指引「並不伊斯蘭」，也沒有好處。當地部分報章在7月連環發生爭議事件後，也罕有地抨擊道德警察。

不過，與伊朗統治當局關係密切的知名保守派教士哈塔米，則指頭巾法必須全力落實。總統萊西上月15日還簽署了更嚴格的《頭巾與貞潔法》，並制定額外罰則，若女性在網上發布不戴頭巾的照片，可被剝奪半年至一年的社會權利。

上周22歲女子阿米尼涉違頭巾法被拘後喪命，也惹來電影製片人、藝術家、運動員、政客及宗教界人士憤怒，他們呼籲停止道德警察執法，認為阿米尼之死應是轉捩點。

（華爾街日報/衛報/法新社）