伊朗「頭巾示威」蔓延 軍警實彈鎮壓 道德警察被指殺「衣著不當女子」掀民憤 主管停職

阿米尼（Mahsa Amini）上周六出殯後，其西部家鄉庫爾德斯坦省（Kurdistan）薩蓋茲市（Saqqez）首先爆發示威，之後蔓延多座城鎮。民眾周一在德黑蘭及第二大城市馬什哈德（Mashhad）示威，地點包括德黑蘭多間大學，學生們要求釐清阿米尼死因。示威者沿德黑蘭市中心的「頭巾街」（Hijab Street）遊行，譴責道德警察的執法。法斯通訊社發布影片顯示，數十人大叫「（伊朗）伊斯蘭共和國去死」，「獨裁者去死」等口號。伊朗法斯通訊社報道，數百人高呼抗議當局的口號，一些人更脫下頭巾，警方拘捕多人，並用警棍和催淚氣體驅散人群。德黑蘭市長曼蘇里（Mohsen Mansouri）昨日指控示威者襲擊警察和破壞公物，是有組織和計劃的行為。

10歲女童頭中槍重傷

庫爾德人權組織Hengaw周一表示，安全部隊在庫爾德斯坦省向示威者開槍，在薩蓋茲市及迪萬達雷鎮（Divandarreh）分別造成兩死，第5名死者在代赫戈蘭（Dehgolan）被殺。Hengaw亦稱，在西阿塞拜疆省布坎市一名10歲女童頭部中槍重傷。伊朗官方昨未證實有示威者死亡的消息。社交網影片顯示，北部城市拉什特（Rasht）及中部的伊斯法罕市（Isfahan）也有示威。

伊朗女性在公共場所必須戴頭巾，也禁止穿緊身褲、爛牛仔褲、露膝或鮮艷衣服，道德警察負責規管。阿米尼上周二在德黑蘭一個地鐵站外被道德警察拘捕，指控她違反婦女必須戴頭巾及穿鬆身衫遮蓋手腳的法律。目擊者稱，阿米尼在警車內已被毆打。警方否認指控，稱阿米尼和其他被捕女子在拘留所等候「接受教育」時「突然心臟衰竭」。國營電視台上周五播出閉路電視片段，顯示相信是阿米尼的女子與一名女警爭論後倒在地上。內政部長上周六稱，阿米尼顯然早已有健康問題，稱接獲報告指她5歲時曾接受腦部手術。但阿米尼父親周日否認，又稱她的腿有瘀傷，並指摘該閉路電視短片經過剪輯。

總部設於倫敦的傳媒「伊朗國際」周一報道，阿米尼的頭部電腦掃描顯示，她有骨折、出血及腦水腫，似乎死於頭部被撞擊。有流出的醫院照片顯示，正在插喉的阿米尼耳朵出血，眼部腫脹，有專家指這是腦震盪的迹象。

歐美關注 譴責鎮壓

伊朗多家傳媒報道，大德黑蘭地區道德安全警察主管米爾扎伊（Col Ahmed Mirzaei）在阿米尼死後已被停職。不過，警方堅稱執法人員跟阿米尼「沒有肢體接觸」，德黑蘭警察首長拉希米（Hossein Rahimi）周一亦強調「證據顯示警方沒有疏失或不當行為」，形容這只是「一宗不幸事件」。

阿米尼之死引發國際關注，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的發言人稱，阿米尼在拘留期間受傷後死亡，必須追究肇事者責任，伊朗政府也必須尊重公民權利。法國表示，阿米尼之死令人「深感震驚」，呼籲作出「透明的調查」；美國白宮稱阿米尼之死是駭人聽聞及對人權的嚴重侵犯。聯合國昨日譴責阿米尼在拘留期間死亡和當局武力鎮壓示威。

（法新社/路透社/衛報/BBC）