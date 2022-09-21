孟加拉憂羅興亞難民潮再現 稱無力承擔

倡議組織「若開羅興亞和平與人權協會」（ARSPH）總幹事朱巴伊爾（Muhammed Jubair）向《日經亞洲》表示，數以百計惶恐不安的人聚集邊境附近，伺機橫渡納夫河進入孟加拉。朱巴伊爾說本月已有兩名兒童、兩名女子及一名男子進入了孟加拉。

24小時巡邊境防難民湧入

至今已經接收約100萬羅興亞難民的孟加拉，擔心難民陸續有來之際，近日緬軍與若開軍在緬孟邊境持續衝突，其間緬軍炮彈不斷落入孟加拉境內，孟加拉外交部近日傳召緬甸駐達卡大使抗議。

在羅興亞難民營工作的孟加拉政府官員未能證實有新一批難民抵埗，但承認若開邦目前局勢不穩，執法部門已24小時巡邏防止難民湧入。孟加拉外長穆明（A.K. Abdul Momen）上周三表示，已封鎖孟緬邊境防止更多難民湧入，稱不會再接收羅亞人。

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）上周三坦言羅興亞難民已成負擔，說稍後在聯大會議發言時會呼籲全球各國領袖積極參與安排遣返羅興亞難民。

（日經亞洲）