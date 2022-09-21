緬甸軍攻學校剿反對派 11學童死

自東盟協議出台以來，緬甸境內的暴力活動並無減少。聯合國兒童基金會（UNICEF）周一發聲明說，西北部實皆省（Sagaing）一間學校上周五遭到空襲和無差別開火，最少11名學童死亡，同校最少15名兒童失蹤。

直升機朝學校開機關槍

根據緬甸傳媒Mizzima News和新聞網站The Irrawaddy報道，軍方直升機對那間位於塔巴因（Depeyin）鎮列葉孔（Let Yet Kone）村一座佛寺內的學校開火，有學童當場被擊斃。《衛報》報道，事件造成最少13死，包括7名兒童。一名學校行政人員表示，4架米-35軍方直升機在學校上空盤旋，其中兩架向學校發射機關槍及重型武器，持續一小時，之後約80名士兵進入寺內向建築物開槍。

緬甸軍方發表聲明表示，安全部隊執行突擊檢查時，遭藏身民宅和佛寺內的少數民族武裝組織「克欽獨立軍」及反軍政府民兵「人民防衛部隊」攻擊，安全部隊於是反擊，部分村民在衝突中遇害。軍政府指武裝組織利用村民作人肉盾牌。

東盟指落實5點共識有限

UNICEF譴責事件，說學校不應成為攻擊目標。國際救援組織救助兒童會（Save the Children）亞洲區幹事努爾（Hassan Noor）呼籲聯合國安理會和東盟採取迅速行動。

身為東盟成員國的緬甸去年2月發生軍事政變後，東盟帶頭從事促進緬甸和平的工作，去年4月就緬甸問題達成5點共識，包括立即終止暴力等，惟東盟上月指緬甸軍政府落實5點共識進展有限。

馬來西亞外長賽夫丁周一在紐約聯合國大會全球領袖聚會期間對媒體說：「從現在到11月東盟峰會期間，東盟必須認真檢討5點共識是否仍然適用，是否該有更好的計劃取而代之。當我們11月見面時，必須提出這個難題，屆時必須要有答案。」

（法新社/路透社/衛報）