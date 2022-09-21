烏東烏南俄佔區9．23起入俄公投 梅德韋傑夫預告護「領土」 外界憂俄最終用核武

戰前已獲莫斯科單方面承認獨立的「頓涅次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」昨日分別透過社交平台Telegram（Tg）宣布，會在23日至27日舉行入俄公投。前者行政首長普希林更宣稱「頓巴斯要回家了」。不久赫爾松州俄佔區當局也宣布要在23日至27日舉行入俄公投；在俄方勢力控制範圍較小的扎波羅熱州俄佔區，行政當局也宣布舉行入俄公投。

烏外長：假公投不會改變任何事

烏克蘭外長庫列巴昨在Twitter稱：「虛假的『公投』不會改變任何事情，任何混雜的『動員』也不會。俄羅斯以往曾是、現在仍是非法佔領烏克蘭部分土地的入侵者，烏克蘭有解放領土的權利，無論俄羅斯說什麼也好，（烏軍）也會繼續解放它們。」

這一系列顯得倉卒的入俄公投，導火線似乎是俄軍本月在烏克蘭東北部潰敗。每日更新烏克蘭戰况的華盛頓智庫戰爭研究所（ISW）在最新報告指出，這些俄佔區的緊急入俄公投呼籲，反映烏軍反攻捷報在烏東親俄武裝以至克宮決策者之間「引發恐慌」。

因被克宮打壓而在俄羅斯境外運作的獨立媒體Meduza引述消息人士報道，在烏軍反攻報捷後，莫斯科曾決定「叫停入俄公投」並無限期推遲，並撤回原先在烏南地區負責籌備公投的政治技術官僚，直至上周後期，克宮內部依然打算不急於舉行公投。

賭烏軍不敢攻擊俄領土

不過政治風向在過去數天急變，親克宮人士向Meduza表示，包括多名政府和安全部門高官、被稱為「戰爭黨派」的小組支持升級對烏衝突，包括在俄作軍事動員，並向克宮極力游說——其代表人物包括前總統兼現任安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、執政統一俄羅斯黨秘書長圖爾查克（Andrey Turchak）和國家近衛軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）等。報道引述消息稱，普京也傾向盡快舉行公投。

據Meduza引述的3名親克宮消息人士，入俄公投旨在制止烏軍推進，打賭他們不敢攻擊俄領土。這點從梅德韋傑夫昨在頓巴斯和烏南俄佔區宣布入俄公投前的發言可略窺一二，他在Tg明言入俄公投不但有助俄方保護這些地方的居民和「恢復歷史公正」，相關地區入俄後，還會為世界帶來不可逆轉的地緣政治轉型，「侵犯俄羅斯領土是罪行，容許你們（指俄方）使用一切自衛武力」。

梅德韋傑夫雖未點名提及核武，但顯然這包括在「一切自衛武力」之中。他本月初在Tg寫道，俄羅斯擁有的龐大核武庫存是守護俄強權的「最佳保證」。西方輿論因此憂慮俄方動用「戰術核武」，克宮對此表示應去看俄羅斯軍事準則——其最新版本列明，俄羅斯本土如受常規武器攻擊，因而面對存亡危機，俄方即會「保留使用核武器作回應的權利」。

分析：對西方明確最後通牒

研究克宮政治的諮詢機構R.Politik創辦人斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）向《衛報》表示，昨日發生的一切事情是對烏克蘭和西方的「絕對明確的最後通牒」，「要不烏克蘭撤退，要不會有核戰」。

（衛報/路透社/Meduza）

（俄軍侵烏）