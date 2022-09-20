「轉軚」准中國代表瞻仰靈柩 國會下院議長：目前重點在哀悼

王岐山周日傍晚近6時抵達西敏廳，他穿著黑色中山裝，戴着印有中國國旗的口罩，同行的還有中國前駐英大使劉曉明及兩名中方代表。美國政治新聞網站Politico早前報道，英國下議院議長賀立紳拒絕中方代表提出進入西敏廳瞻仰的請求，因北京去年制裁7名批評新疆人權狀况的英國議員。因應北京制裁，現任駐英大使鄭澤光等中方官員其後被禁進入英國國會大樓。不過到了上周六，英國國會發言人稱，所有獲邀出席女王國葬的世界元首或其代表，也獲邀請到西敏廳瞻仰女王靈柩。

其中一名被北京制裁的英國議員、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）上周六批評「建制派」向賀立紳施壓，使其改變主意。賀立紳周日否認被施壓，強調其立場沒有改變，依然不歡迎中國官員進入國會，但他說「目前重點不在於政治，而是在於我們共同哀悼（女王）」。

台代表赴蘭開斯特府弔唁

此外，台灣外交部周日稱，英國基於重視台英關係，特別邀請台灣駐英代表謝武樵「在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下」，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府簽名弔唁英女王。中國外交部發言人毛寧昨日在例行記者會稱，謝武樵弔唁女王是「台灣當局利用弔唁活動搞政治炒作、做政治文章，令人不齒」。

（Politico/ABC/BBC/中央社）

（英女王國葬）