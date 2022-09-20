由西敏寺到林蔭大道 輓歌經文響 子民低頭悼

國葬儀式前現場氣氛輕鬆，一批又一批身穿禮服的警員經過大道前往站崗時，兩旁民眾歡呼鼓掌；當有工作人員執拾地上垃圾時，他們又為工作人員歡迎打氣；有騎警更主動騎馬走向圍觀者，讓他們觸摸馬兒。

至倫敦早上11時，在場廣播宣布國葬儀式聲音直播開始，現場氣氛旋即變得肅穆，在場的人均放下手上電話。每當西敏寺現場奏起一段輓歌、誦讀一段聖經經文，低頭者愈來愈多，之後有人開始以手或紙巾拭淚。現場本來嘈雜的環境，數分鐘間愈來愈靜。

智能手機年代後首個英國國葬，民眾除向女王致敬，更未有放過每個記錄場面的機會，不少人在送葬隊伍經過時紛紛舉機拍下過程，有人爬上高處拍片。隨着靈柩徐徐向威靈頓拱門離去，有人拍掌向女王致敬。

今次國葬被形容是英國史上最大保安行動，當地傳媒報道指當局從各地抽調武裝警察力量到倫敦，亦派出特種空勤隊協防。昨在白金漢宮屋頂可見有狙擊手戒備，群眾中亦可見有憲兵在場，聖詹姆士公園及附近地鐵站亦分別見到啹喀軍團及空軍軍團戒備。

明報特約記者 梁銘康 倫敦報道

（英女王國葬）