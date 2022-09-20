由西敏寺到林蔭大道 輓歌經文響 子民低頭悼

【明報專訊】在倫敦白金漢宮及西敏寺一帶，大批民眾周日晚上已在通宵守候，等待見證英女王靈柩最後一次經過林蔭大道。民眾大多有備而來，帶同摺椅、披着保溫氈度過長夜，更有人在草地架起帳篷休息。至昨日當地黎明時分，倫敦地鐵頭班車開出後，附近一帶聚集的民眾愈來愈多，在林蔭大道近特拉法加廣場的一端，有在場維持秩序的保安試圖阻止民眾進入近聖詹姆士公園一方的林蔭大道，但最後寡不敵眾而作罷，但除此之外現場大致和平有序。
國葬儀式前現場氣氛輕鬆，一批又一批身穿禮服的警員經過大道前往站崗時，兩旁民眾歡呼鼓掌；當有工作人員執拾地上垃圾時，他們又為工作人員歡迎打氣；有騎警更主動騎馬走向圍觀者，讓他們觸摸馬兒。
至倫敦早上11時，在場廣播宣布國葬儀式聲音直播開始，現場氣氛旋即變得肅穆，在場的人均放下手上電話。每當西敏寺現場奏起一段輓歌、誦讀一段聖經經文，低頭者愈來愈多，之後有人開始以手或紙巾拭淚。現場本來嘈雜的環境，數分鐘間愈來愈靜。
智能手機年代後首個英國國葬，民眾除向女王致敬，更未有放過每個記錄場面的機會，不少人在送葬隊伍經過時紛紛舉機拍下過程，有人爬上高處拍片。隨着靈柩徐徐向威靈頓拱門離去，有人拍掌向女王致敬。
今次國葬被形容是英國史上最大保安行動，當地傳媒報道指當局從各地抽調武裝警察力量到倫敦，亦派出特種空勤隊協防。昨在白金漢宮屋頂可見有狙擊手戒備，群眾中亦可見有憲兵在場，聖詹姆士公園及附近地鐵站亦分別見到啹喀軍團及空軍軍團戒備。