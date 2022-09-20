俄傳奇歌后公開反戰 願列「外國代理人」

73歲的普加喬娃此前罕有談論烏戰，但其46歲丈夫加爾金（Maxim Galkin）多次批評俄軍侵烏，最終在上周五（16日）被俄羅斯政府列為「外國代理人」。兩天後普加喬娃在有約350萬追隨者的Instagram帳號表明，俄羅斯政府應把她列入相同名單。她明言支持丈夫，指他誠實而有道德，是個真正廉潔的愛國者，只盼國家繁榮、和平及有言論自由。

俄國政府以「外國代理人」標籤公開批評政府政策的媒體、社運組織和個人，而被列入名單者須遵守嚴格財務通報規定，任何出版品亦須在最前面註明出自外國代理人。普加喬娃在1960年代出道，從蘇聯時代到現在的俄羅斯，數十年來都是俄語樂壇巨星，其反戰評論獲莫大關注。

另外，烏克蘭國營能源公司Energoatom周一表示，當日凌晨位於南部尼古拉耶夫州的皮夫登努克蘭斯克核電站（PNPP）受到俄軍攻擊，爆炸在反應堆300米外發生，發電站有建築物受損，但站內3個反應堆沒受損之下如常運作。

（BBC/法新社/路透社）