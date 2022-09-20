拜登稱「新冠疫情結束」 惹爭議

拜登上周三（14日）出席在底特律舉行的汽車展時，接受CBS記者佩利（Scott Pelley）訪問，被問到新冠疫情是否已結束，拜登說：「我們仍在應對新冠病毒的問題，正為此付出大量努力……但疫情結束了。」他又就汽車展上的參與者說：「如果你有注意到，已經沒有人在戴口罩。每個人看來狀態都不錯。我認為情况正在改變。」

拜登就任總統初期，美國每天有逾3000人因新冠病毒死亡，死亡人數隨着醫療服務、疫苗和藥物增加而減少，但美國疾病控制及預防中心（CDC）稱，每天仍有近400人染疫亡。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞上周三亦提醒疫情並未結束，全球仍需展開重要工作抗疫，同時稱疫情結束在望。

稱未決定2024競逐連任否

在節目中拜登亦被問及2024年會否競逐連任，將於11月踏入80歲的拜登表示競逐連任是其意向：「但我再競選是個堅定的決定嗎？這還有待考量。」拜登又稱，現在談這問題言之尚早，形容自己是個非常尊重命運的人。

（華盛頓郵報/衛報/法新社/中央社）