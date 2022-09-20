後英女王時代 王室「瘦身」迎挑戰 英媒：查理斯擬精簡王室成員 削公帑開支

【明報專訊】新任英王查理斯三世繼位後，英國王室在「後英女王時代」的走向備受外界關注。多份英國傳媒報道，查理斯三世繼承王位後開始着手大幅改組王室成員承擔的角色和責任，實行他主張多年的精簡王室成員大計，從而節省公帑支出。英國《每日電訊報》報道，查理斯接手女王的職務之一，可能就是精簡王室成員。目前按順位繼承計算，英國王室有22名「高級王室成員」，報道指查理斯打算逐步減至7人，減少支領薪酬的人。
查理斯友人告訴《金融時報》，英王的「瘦身」版本是「減少靠公共錢包生活的人數」，他希望側重國家領袖角色，針對「直接繼承，而不是所有的表親和阿姨」。
查理斯「金球行動」回應現代要求
王室評論員斯科菲爾德（Kinsey Schofield）向新聞網站Insider表示，精簡後剩下的將是重點的英王伉儷、王儲伉儷這4人，加上愛德華王子夫婦及安妮公主。現時而言，哈里夫婦已主動卸任王室高級成員身分及不再領取王室資助，安德魯則因捲入性醜聞被褫奪公職，其他如曾經訪港的雅麗珊郡主等王室長輩將隨老去結束公職生涯。查理斯又準備仿效瑞典王室做法，除了直接繼承人（現為王儲威廉）和備位繼承者（spare heir，現為威廉長子喬治），削去所有孫輩的「殿下」名銜。
查理斯三世向來表明存在「瘦身」打算，以回應公眾希望王室慳儉、不炫耀、更現代的要求。今年初英國《星期日郵報》等引述消息披露，查理斯有一套喚作「金球行動」（Operation Golden Orb）的減少王室核心成員、刪減開支的大計，準備即位一年內實施，儘管有關計劃尚未獲官方證實。例如他想簡化登基大典以節省成本。他擬向公眾開放白金漢宮，打算把其別墅海格羅夫大宅定為永久居所，只在白金漢宮保留一小處空間做官邸。
《福布斯》2020年9月曾報道，英王室也受到新冠疫情衝擊，面對估計達4450萬美元（約3.5億港元）的財政缺口，可是當時女王表明不會請求政府增加撥款。
倫敦國王學院管治學教授博格達諾（Vernon Bogdanor）認為，君主政體已成公共服務，支領公帑的王室成員亦應改變角色。自由民主黨籍樞密院顧問官貝克（Norman Baker）主張王室該接受等同公務員的相同規則和公開審計。
擬修例 撤哈里安德魯攝政資格
此外，《星期日郵報》等報道，查理斯正考慮修法，剔除哈里王子、安德魯王子等可擔任國務顧問（counsellor of state）的資格。按1937年《攝政法案》，君主的配偶及首4名成年的順位繼承人可擔當國務顧問；在君主患病或外訪不能履行職務時，由當中兩人暫代攝政，負責主持樞密院會議、簽署例行公文、接收新任駐英國大使的全權證書等。
查理斯繼位後，具擔任國務顧問資格的是王后卡米拉、王儲威廉，以及分別位列第5、第8、第9位繼承人的哈里、安德魯、安德魯的長女比阿特麗斯。不過因後3人皆「非在職王室成員」，所以查理斯研究修例，換入順位較後的安妮公主、愛德華王子。
（金融時報/獨立報/每日鏡報/星期日郵報）