後英女王時代 王室「瘦身」迎挑戰 英媒：查理斯擬精簡王室成員 削公帑開支

查理斯友人告訴《金融時報》，英王的「瘦身」版本是「減少靠公共錢包生活的人數」，他希望側重國家領袖角色，針對「直接繼承，而不是所有的表親和阿姨」。

查理斯「金球行動」回應現代要求

王室評論員斯科菲爾德（Kinsey Schofield）向新聞網站Insider表示，精簡後剩下的將是重點的英王伉儷、王儲伉儷這4人，加上愛德華王子夫婦及安妮公主。現時而言，哈里夫婦已主動卸任王室高級成員身分及不再領取王室資助，安德魯則因捲入性醜聞被褫奪公職，其他如曾經訪港的雅麗珊郡主等王室長輩將隨老去結束公職生涯。查理斯又準備仿效瑞典王室做法，除了直接繼承人（現為王儲威廉）和備位繼承者（spare heir，現為威廉長子喬治），削去所有孫輩的「殿下」名銜。

查理斯三世向來表明存在「瘦身」打算，以回應公眾希望王室慳儉、不炫耀、更現代的要求。今年初英國《星期日郵報》等引述消息披露，查理斯有一套喚作「金球行動」（Operation Golden Orb）的減少王室核心成員、刪減開支的大計，準備即位一年內實施，儘管有關計劃尚未獲官方證實。例如他想簡化登基大典以節省成本。他擬向公眾開放白金漢宮，打算把其別墅海格羅夫大宅定為永久居所，只在白金漢宮保留一小處空間做官邸。

《福布斯》2020年9月曾報道，英王室也受到新冠疫情衝擊，面對估計達4450萬美元（約3.5億港元）的財政缺口，可是當時女王表明不會請求政府增加撥款。

倫敦國王學院管治學教授博格達諾（Vernon Bogdanor）認為，君主政體已成公共服務，支領公帑的王室成員亦應改變角色。自由民主黨籍樞密院顧問官貝克（Norman Baker）主張王室該接受等同公務員的相同規則和公開審計。

擬修例 撤哈里安德魯攝政資格

此外，《星期日郵報》等報道，查理斯正考慮修法，剔除哈里王子、安德魯王子等可擔任國務顧問（counsellor of state）的資格。按1937年《攝政法案》，君主的配偶及首4名成年的順位繼承人可擔當國務顧問；在君主患病或外訪不能履行職務時，由當中兩人暫代攝政，負責主持樞密院會議、簽署例行公文、接收新任駐英國大使的全權證書等。

查理斯繼位後，具擔任國務顧問資格的是王后卡米拉、王儲威廉，以及分別位列第5、第8、第9位繼承人的哈里、安德魯、安德魯的長女比阿特麗斯。不過因後3人皆「非在職王室成員」，所以查理斯研究修例，換入順位較後的安妮公主、愛德華王子。

（金融時報/獨立報/每日鏡報/星期日郵報）

（英女王國葬）