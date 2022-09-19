百國政要出席女王國葬 英軍王牌協防

英女王上周四駕崩，享年96歲，其國葬儀式於香港時間今晚6時於西敏寺開始。儀式後靈柩由皇家海軍炮架車從教堂移靈到海德公園南部的威靈頓拱門，再用靈車運往25英里外的溫莎堡下葬。

這是英國57年來首次舉行國葬，對上一次是1965年1月30日為前首相邱吉爾而設，今年多國政要雲集，除了美國總統拜登伉儷、歐盟委員會主席馮德萊恩等政治人物，還有即位後首次外訪的日皇德仁伉儷等歐亞國家王室成員。中國則由國家副主席王岐山以習近平特別代表的身分參與。俄羅斯等國未獲邀請，朝鮮則由駐英大使出席。沙特阿拉伯昨日確定王儲穆罕默德缺席，改由內閣成員的圖爾基王子代替。

防恐襲、人踩人、示威 保安級別勝奧運

現場保安因此變得至為重要，倫敦市長簡世德稱保安規模更勝2012年倫敦奧運以至王室婚禮等盛事。蘇格蘭場副助理警察總監坎迪也說，這是倫敦警方為保護世界領袖、王室所採取的「單一最大保安行動」。除了美國要求拜登要乘坐防彈專車，英方特地安排了數輛巴士接載各國貴賓，以便提供保安。

今日國葬期間當局會在建築物高處部署狙擊手，使用無人機盤旋偵察，並動用1萬名軍裝警員執勤，在人群安插數千名便裝警察。當局亦會監視那些對英國王室癡戀成狂的潛在危險人物。

英國各地約125家戲院，以及在公園、廣場和大教堂架設的大熒幕今將同步直播國葬。英方估計倫敦街頭送別女王的人潮將達200萬。有關方面防範恐襲以外，還要顧慮可能出現人踩人、抗議示威等情况。周日晚上8時，英國默哀一分鐘緬懷女王生平與遺下的遺產。

（華盛頓郵報/CNN/路透社）

（英女王駕崩）