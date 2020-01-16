強颱風南瑪都襲日本 290萬民眾疏散

日媒形容「史上最強等級」 510航班取消

日本氣象廳預報課長黑良龍太上周六在記者會稱，其職業生涯中從未見過如「南瑪都」般「破紀錄」規模的颱風。颱風專家、名古屋大學教授坪木和久警告「南瑪都」將長時間帶來龍捲風等級的極強暴風。

日本放送協會（NHK）報道，截至本港昨日早上10時，鹿兒島和宮崎兩縣在強風暴雨下共計有近5.9萬戶民居停電，當地新幹線等鐵路、航空和渡輪服務暫停。

日本首相岸田文雄昨已指示防颱風各部門以最高等級警戒應對及預防災情，呼籲民眾勿接近危險場所。鹿兒島官員表示，至昨晨已有8500多人入住避難所。

颱風亦打亂日本民眾自上周六起的3天連假行程，昨天至少510班飛機航班取消。東京昨日亦下起大雨，東京地鐵東西線一度因水浸而局部停駛。

本港昨晚8時至9時，宮崎、大分、高知3縣分別有地方錄得1小時內雨量超過50毫米。截至本港昨晚10時半，「南瑪都」集結在熊本縣西南部。

氣象部門昨預測「南瑪都」將往東北移動，至周三早上橫越日本本島；周一凌晨至下午亦將影響韓國。韓國行政安全部昨日中午已提升各種應急級別。

（NHK/中新社/中央社/法新社/路透社）